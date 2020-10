Presentan cargos contra Netflix por «Cuties»

La acusación contra Netflix por Cuties afirma que la película no tiene ningún “valor literario, artístico, político o científico serio”

Netflix enfrenta un proceso penal por la controvertida película francesa ‘Cuties’ (‘Guapis’ en España) luego que un gran jurado de Texas (EE.UU.) acusara a la plataforma de entretenimiento de promover material visual “lascivo” de menores de edad.

La acusación fue presentada el 23 de septiembre en el condado de Tyler, según informó el representante de Texas, Matt Schaefer.

La denuncia señala que Netflix promovió, distribuyó y exhibió material que “describe la exhibición lasciva de los genitales o el área púbica de un menor de 18 años vestido o parcialmente vestido” por el “interés lascivo en el sexo”. También afirma que la obra no tiene un “valor literario, artístico, político o científico serio”.

Netflix, Inc. indicted by grand jury in Tyler Co., Tx for promoting material in Cuties film which depicts lewd exhibition of pubic area of a clothed or partially clothed child who was younger than 18 yrs of age which appeals to the prurient interest in sex #Cuties #txlege pic.twitter.com/UJ1hY8XJ2l

— Matt Schaefer (@RepMattSchaefer) October 6, 2020