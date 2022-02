Premio Lo Nuestro 2022: lista de ganadores y lo mejor de la ceremonia

La edición de 2022 de Premios Lo Nuestro hizo historia en la música latina de muchas maneras la noche de este jueves, pero la más significativa fue el triunfo de Bad Bunny, que sin ser el más nominado se convirtió en el ganador con seis galardones.

Premio Lo Nuestro que celebró su edición 34 donde las voces de artistas juveniles del momento: Ángela Aguilar, Christian Nodal, Camilo, Grupo Firme, además de David Bisbal, se unieron para rendir tributo a la fallecida estrella de la música mexicana, Vicente Fernández, en un emotivo homenaje con el que se inauguró una nueva edición de la entrega de premios más longeva de la televisión hispana de los Estados Unidos.

«El Charro de Huentitán», a quien se despidió el 12 de diciembre de 2021 desde la Hacienda Los Tres Potrillos, apareció en la tarima de Premio Lo Nuestro a través de una imagen en blanco y negro proyectada en el escenario, mientras estas jóvenes estrellas de diferentes géneros ofrecieron su talento en honor a quien fue una de las máximas figuras de la música vernácula mexicana.

La misma noche en la que Bad Bunny se presentaba en concierto en el Crypto.com de Los Ángeles, el artista se coronó como el máximo ganador de la entrega llevándose seis premios, mientras que Christian Nodal, Karol G, J Balvin, Camilo, El Grupo Firme, CNCO y Calibre 50 se llevaron tres galardones cada uno.

Los premios más importantes de la noche fueron para Paulina Rubio, quien recibió el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, mientras que el cantante Maluma se adjudicó el Premio Ídolo Global y el boricua Farruko destacó al llevarse el Premio a la Excelencia Urbana, el cual recibió de manos de sus hijos pequeños.

«No me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición a mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto en la vida», dijo entre lágrimas. «Y este momento es la excusa perfecta para no hablarles de religion, hablarles de una realidad, es mundo se enfría cada día más, no lo digo yo, lo dicen las noticias hoy en día la guerra que estamos viviendo en Rusia con Ucrania, muchos inocentes muriendo», expresó el artista ante el aplauso de los presentes a casi el cierre de la celebración y a semanas de haber anunciado su retiro musical o al menos el inicio de una transformación de lo que ha sido su carrera hasta ahora.

David Bisbal, en representación de la producción de Premio Lo Nuestro, también ofreció un comentario acerca de lo que se está viviendo en Ucrania. «Quisiera hacer un inciso y decirles como español, como ciudadano del mundo que soy y siendo muy conocedor de lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, deseo de todo corazón y deseamos todos desde los Premio Lo Nuestro: La paz», dijo el cantante que llegó como presentador en esta ocasión a la ceremonia.

Con el lema «Vive el momento» y presentaciones de estrellas como Luis Fonsi, Natti Natasha, J Quiles, Anitta, Olga Tañon, Paulina Rubio y mas, Premio Lo Nuestro se celebró en vivo desde la FTX Arena de Miami, con transmisión de la cadena Univisión.

La gala, en su 34a edición comenzó con la emisión, desde la alfombra roja, de «Noche de estrellas» donde actuaron la influencer y cantante Lele Pons y la joven argentina Emilia.

La ceremonia fue conducida por Yuri, David Bisbal, Alejandra Espinoza y Gabriel Soto y cerró con la presentación de Gente de Zona.

Alguno de los ganadores de Premio Lo Nuestro 2022: