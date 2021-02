Por este tuit y foto de Deyna Castellanos se encendieron las redes sociales

«El secreto de la felicidad es la libertad, el secreto de la libertad es el coraje», fue la frase publicada por la joven futbolista venezolana, Deyna Castellanos acompañada por una foto en la que aparece con otra mujer.

La gran mayoría de los usuarios de la red social de Twitter asumieron que la deportista venezolana que actualmente brilla con el Atlético de Madrid, salió del closet y asumió la homosexualidad de manera publica y notoria.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage 😊 pic.twitter.com/0u7rcXSp4f

— Deyna Castellanos (@deynac18) February 19, 2021