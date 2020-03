Ozuna canta y baila “Mesa que mas aplauda”

Ozuna deleitó a sus fanáticos, al estilo de un albañil con mucho estilo, cantando y bailando al ritmo de la canción “Mesa que mas aplauda”

Ciudad de México- A través de su cuenta oficial de Instagram, el reggaetonero Ozuna publicó el clip que grabó en Tik Tok, en el cual aparece acompañado de su amigo y colega Yampi, mientras disfrutan de la divertida canción “Mesa que más aplauda”.

Inmediatamente los fans y seguidores reaccionaron a la publicación del puertorriqueño con múltiples comentarios en los que manifestaron la alegría de verlo así, a los cuales se unieron grandes personalidades como Rosalía, Wisin y Ñengo Flow.

¿Dónde es esta fiesta?”, comentó la española. https://www.instagram.com/p/B9J-UN0Hi3L/

Con tan solo unas cuantas horas de haber compartido la publicación, esta ya cuenta con más de cuatro millones 500 mil Likes. Además, Rosalía, Wisin, Olga Tañon, Ñengo Flow y sus followers, reaccionaron con múltiples comentarios.

Horas mas tarde, el boricua posteò un nuevo vídeo para Tik Tok, donde aparece totalmente cubierto de pintura azul, cantando y bailando graciosamente.

Ozuna en la Quinta Vergara

El cantante puertorriqueño Ozuna se presentó el pasado 28 de febrero, en la Ciudad Járdin, como invitado de la Quinta Vergara, y aprovechó el momento para referirse al gran tema del momento en Chile.

“Quiero que sepan algo desde lo más profundo de mi corazón: que yo estoy con ustedes, yo estoy con el pueblo, el que me ha dado amor y cariño. No conozco nada de política, no sé nada de eso, nunca me ha interesado. Y les digo a todos los Presidentes: necesitamos escuchar al pueblo y a la juventud. Necesitamos complacer los deseos y los sueños de los jóvenes que quieren estudiar y meter mano”, indicó el artista de música urbana, quien debutaba en el Festival viñamarino, en medio del delirio de los asistentes a la Quinta Vergara, quienes le entregaron sin dudar las gaviotas respectivas.

Lea también: Ozuna a Venezuela: Estoy con ustedes

“Quinta Vergara, los amo mucho, los quiero. Que esto nunca se acabe. Comparto este gran momento con mi mujer y mis hijos que también están acá. Los amo mucho Chile, son mi segunda familia, al igual que Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Todo se puede con paz, amor y diálogo. Para mí es muy importante que hayan disfrutado en paz y armonía este show. No me quiero ir, estamos “ready” …”, cerró con emoción el puertorriqueño.

En redes sociales hubo mucha repercusión, y por ello #Ozuna encabezaba las preferencias en Twitter, y varios de los comentarios comparaban el espectáculo del puertorriqueño con el de la noche anterior del grupo estadounidense Maroon 5 y su líder y cantante, Adam Levine, que a todos decepcionó.

Foto: Agencia