Osmel Sousa: Ahora sí voy a contarlo todo

Venezuela – Osmel Sousa, también conocido como “El zar de la belleza”, conducirá el programa Desde los ojos de Osmel: las historias nunca reveladas. Será a partir del martes, a las 8:00 pm, en su canal de Youtube. Promete contarlo todo.

“Me puse a revisar una gaveta donde tenía muchas fotografías de situaciones, de detalles. Me vinieron a la mente cosas que pasaron desde que yo entré en el concurso hasta hoy”, cuenta Sousa en el vídeo promocional publicado en redes sociales.

Ante esos recuerdos decidió “contarlo todo”. “Lo que no había contado, no había salido en ningún reportaje ni libro, saldrá en mi canal de Youtube, porque aquí está toda la historia del concurso desde que yo entré hasta hoy”, dice. “Espero que las misses no se molesten conmigo por los secretos que revelaré”, adelantó.

Sousa comenzó en los años 70 a asesorar a las candidatas al Miss Venezuela. Una década después, al morir Ignacio Font Coll, tomó el puesto como presidente del certamen.

En 2018 anunció su retiro de la Organización Miss Venezuela, después de 40 años de participación ininterrumpida. «Hoy decido retirarme de la presidencia de la Organización Miss Venezuela por la puerta grande, por la misma puerta que entré hace casi 40 años de la mano de mi gran amigo Gustavo Cisneros», rezaba un breve comunicado de Sousa publicado en su cuenta de Instagram en febrero de 2019.

Foto: Agencia