Netflix quiere ponerle fin a las cuentas compartidas

La nueva actualización de Netflix, envió una advertencia a las personas que utilizan cuentas compartidas

La empresa de contenido multimedia por streaming Netflix envió un contundente mensaje a algunos de sus usuarios que comparten cuentas. Con un mensaje directo a su pantalla dentro de la aplicación, la compañía le pidió a sus usuarios que verifiquen que son propietarios de sus cuentas.

Muchas personas se beneficiaban de la posibilidad de usar dos, tres y hasta cuatro pantallas de manera simultánea con una misma cuenta.

Algunos usuarios pagan la suscripción compartiendo su contraseña y el costo de la misma para hacerlo mas accesible.

Ahora, la aplicación envió un aviso de alerta a quienes utilizan cuentas compartidas:

“Si no vive con el propietario de esta cuenta, necesita su propia cuenta para seguir mirando”, dice el mensaje.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy

— chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021