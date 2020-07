«Déjenme vivir en paz, yo estoy tranquilo, con la gente en la calle siendo feliz, déjenme regalar lo que a mí me dé la gana, ¿en qué diablos les afecta eso a ustedes?», dijo Nacho en un video

Venezuela – Miguel Ignacio Mendoza, conocido artísticamente como Nacho, cerró su cuenta de Instagram tras la ola de críticas que recibió de sus seguidores, luego de que anunciara que espera una hija con su nueva pareja, la modelo Melany Mille.

En los últimos días, el cantante estuvo envuelto en una nueva polémica por su relación con Mille, luego de su separación de Inger Mendoza, madre de sus hijos. Además, su pronta paternidad ha sido objeto de muchas críticas a través de sus redes sociales, por lo que pidió que lo dejen en paz.

«Déjenme vivir en paz, yo estoy tranquilo, con la gente en la calle siendo feliz, déjenme regalar lo que a mí me dé la gana, ¿en qué diablos les afecta eso a ustedes?», dijo Nacho en un video.

Actualmente, el artista se encuentra en la Isla de Margarita junto con su novia, y desde allí aseguró que está harto de tantas ofensas y críticas por sus acciones. «Igual queremos ser los más creyentes en un Dios que exige amarnos los unos a los otros, una vaina absurda. Ustedes agárrense de donde quieran, que soy arrogante, que no soy humilde, que no me interesa la humildad, quiero que sepan que me queda la tranquilidad de que por lo menos no soy un delincuente. ¡Déjenme ser!, bendiciones», concluyó.

El Día del Padre, Nacho anunció que habría un nuevo integrante en su familia. El cantante espera a su primera hija, fruto de su relación con Melany Mille. «Celebro porque se está formando en un hermoso vientre la niña de los ojos de todos los varones Mendoza: mi primera niña, que cuando llegue el momento recibiré con amor, un orgullo amplio como el cielo y una alegría que se me nota mucho en estos días», indicó el cantante entonces.

Nacho estuvo casado con Inger Devera, con quien tiene 3 hijos: Miguel, Santiago y Matías. Su primogénito, Diego, es fruto de una relación previa.

Foto: Agencia