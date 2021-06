Metallica celebrará 30 años del Black Album con J Balvin, Miley Cyrus, Mon Laferte y Ha Ash

The Metallica Blacklist es un grupo sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, continentes y más

Este martes, el grupo Metallica compartió un anuncio que generó muchas expectativas y reacciones entre sus seguidores.

Se trata de varias colaboraciones musicales con los artistas J Balvin, Miley Cyrus y Mon Laferte en The Blacklist, para una remasterización de The Black Album.

“El 10 de septiembre, celebra The Black Album”, informó la banda en su cuenta de Twitter.

La edición para celebrar los 30 años del lanzamiento de este álbum reunirá a 53 artistas de todo el mundo haciendo versiones de las 12 canciones que componen el álbum original.

“The Metallica Blacklist es un grupo sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, continentes y más, cada uno de los cuales aporta una interpretación única de su versión favorita de Black Album”, expone la descripción del video.

Otros artistas que participarán en el proyecto son: Dave Gahan de Depeche Mode, los suecos Ghost y The Hu.

Los nombres de artistas latinos y mexicanos que también estarán en esta nueva versión del álbum son: The Warning, el ex-Pxndx José Madero, Ha*Ash y Juanes.

Estos covers son parte de su quinto álbum The Black Album, uno de los más exitosos del grupo por canciones como Enter Sandman, Sad but True, The Unforgiven, Wherever I May Roam y Nothing Else Matters.

‘The Metallica Blacklist’ estará disponible a partir de septiembre a través de Blackened Recordings.

Todos los ingresos por venta, descarga o stream del álbum se destinarán, a partes iguales, entre las organizaciones caritativas escogidas por los artistas y la Fundación de Metallica, All Within My Hands.