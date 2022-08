«Me rehúso», de Danny Ocean, entre las mejores canciones de reguetón de todos los tiempos

Este no es el primer hito de «Me rehúso», pues en hace dos años el tema rompió récord al convertirse en la canción latina con más semanas en la lista Top 50 Global de Spotify

«Me rehúso», del cantante venezolano Danny Ocean, fue seleccionada como una de las mejores canciones de reguetón de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

El tema del cantante de 25 años de edad se ubicó en el puesto 93 del listado de canciones urbanas.

«Es posible que algunos no consideren a este cantautor venezolano como un verdadero reguetonero, ya que su elección de ritmos tiende a ir más allá de los confines del dembow riddim fundacional. Sin embargo, su exitoso sencillo de 2016 encapsula perfectamente las inclinaciones más románticas del género sobre su base polirrítmica. Mientras Ocean suplica a una amante en el probable final de una relación, uno no puede evitar quedar atrapado en la historia», dice la revista del tema.

«Espero que la próxima vez que salga esta lista haya más artistas venezolanos acompañándome. Thank you @RollingStone I’m Honored. Un shout out para todos mis amigos y colegas de Venezuela que han trabajado y siguen trabajando duro para poner también nuestra bandera en el radar, independientemente del género que hagamos», comentó el cantante en Instagram.

Este no es el primer hito de «Me rehúso», pues en hace dos años el tema rompió récord al convertirse en la canción latina con más semanas en la lista Top 50 Global de Spotify, a partir de su lanzamiento. El venezolano se convirtió en el primer venezolano y el tercer latino en alcanzar 1 billón de reproducciones en Spotify.

El listado de Las mejores canciones de reguetón de todos los tiempos está encabezado por «Gasolina» de Daddy Yankee. «Para 2004, Daddy Yankee era un talento probado en la escena subterránea del reguetón, pero estaba ocupado preparando su próxima gran movida», resalta Rolling Stone en un análisis de esta canción.

La segunda canción en el listado es «Quiero bailar» de Ivy Queen e incluida en su disco Diva (2003), seguido de «Pa’ Que Retozen» de Tego Calderón y que aparece en su primer álbum como solista El Abayarde.

La cuarta y quinta canción son «Dile» de Don Omar y que forma parte de su disco debutante The Last Don (2003) y «Yo voy» de Daddy Yankee junto a Zion y Lennox en el álbum del dúo puertorriqueño Motivando a la yal (2004).

Aparecen también en el listado Bad Bunny, J Balvin, Sech, Wisin y Yandel, Héctor y Tito, Jowell y Randy, Alexis y Fido, El General, Nando Boom, Don Chezina, Karol G, Natti Natasha y Calle 13, entre otros.