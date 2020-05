Lo que se sabe del triángulo amoroso entre Yatra, Stoessel y Danna Paola

La controvertida pareja anunció oficialmente su ruptura. Desde entonces, la actriz y cantante mexicana ha sido señalada como la causa de la separación

Latinoamerica – Este fin de semana la pareja de artistas conformada por Tini Stoessel y Sebastián Yatra sorprendió a los seguidores al hacer oficial su ruptura. Los cantantes estuvieron más de un año de noviazgo, durante el cual publicaron varias fotos románticas en sus redes sociales.

En 2016 los dos artistas se conocieron luego de firmar con el mismo sello discográfico. Tiempo después, ambos colaboraron en el tema “Ya no hay nadie que nos separe” antes de hacer pública su relación.

Actualmente, la crisis desatada por el coronavirus agarró a Yatra y a Stoessel por sorpresa en Europa, donde se encontraban para grabar nuevo material con sus respectivos sellos discográficos. Ambos decidieron volver a sus hogares, él a Colombia y ella a Argentina, para pasar el confinamiento con sus padres y familiares.

Al principio de la cuarentena compartían contenido diario en sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores cómo pasaban tiempo juntos a pesar de la distancia. Fotos con dedicatorias, videollamadas y comentarios demostraron que la relación seguía incluso con el aislamiento. El repentino silencio de ambos en redes sociales inició los rumores de una posible ruptura.

Stoessel, en esa ocasión, desmintió los rumores en el programa de televisión Cortá por Lozano, pero esas declaraciones no convencieron a los fanáticos. “Estoy muy bien, pero yo creo que en el momento en que tengamos que decir algo lo diremos juntos, nos pondremos de acuerdo”, declaró al programa.

A mediados de abril, la artista argentina compartió con sus seguidores una publicación en la que dejó ver lo angustiante que ha sido para ella pasar el período actual de aislamiento. En ese momento afirmó lo agobiante que era para ella vivir lejos de su pareja. “No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Es difícil para los dos la relación a distancia”, afirmó.

El 14 de mayo Yatra y Stoessel hicieron una transmisión en sus redes sociales interpretando el tema “Oye”, donde la pareja dejó ver lo difícil que estaba siendo para ellos la cuarentena. Sin duda, la distancia entre ambos fue un factor estresante para la relación y un factor determinante en su ruptura.

¿Tercera de la discordia?

Aunque todavía no se ha confirmado nada, algo causó las suspicacias de los fanáticos de la ex pareja. De repente, la actriz y cantante mexicana Danna Paola comenzó a dar like a las fotografías del cantante colombiano. La artista incluso dejó de seguir a Tini Stoessel en redes sociales cuando comenzaron a circular los rumores de que había tenido algún encuentro amoroso con el colombiano.

Seguidamente, Danna Paola hizo una transmisión en vivo en la que cantó su tema “Mala fama”. En uno de los versos, la cantante menciona a Sebastián Yatra, hace una pausa para comentarle a alguien que se encontraba con ella en la habitación. “Con Yatra sí me fui”, al tiempo que mostraba una sonrisa a la cámara.

Luego de ello, los fans de Stoessel comenzaron a atacarla y le pidieron que no se metiere entre la consolidada relación sentimental de ambos cantantes. Sin embargo, eso no detuvo a la actriz.

Tiempo después, Danna Paola hizo otra transmisión en vivo en la que se puede ver a través de su celular a Sebastián Yatra tocándole una canción con la guitarra acústica. El video lo tituló la mexicana como “Uffff se viene una bomba”. En la transmisión, la actriz dice “Di hola” al cantante, quien saludó a la cámara.

Los seguidores interpretaron ese clip como una serenata por videollamada. Muchos seguidores la consideraron de inmediato como la causante de la ruptura. Posteriormente, durante una sesión Ask en TikTok, sus seguidores le preguntaron a Danna Paola qué había sucedido con Sebastián Yatra. Ella contestó: “Pues qué va a pasar, hicimos un Facetime y nos sentamos a componer, eso es todo. Aparte es un gran ser humano y supertalentoso”.

La actriz insiste en que su relación es laboral. Así lo declaró al canal TNT AMérica Latina: “Hemos estado componiendo y hablamos hace poco. Estoy muy contenta, ya lo vieron, estamos creando algo muy cool. La verdad que para mí Sebastián es alguien que admiro muchísimo, nos conocemos hace tiempo. Es muy cool poder crear música y compartir como intérpretes y autores la pasión por la música. ¡Me emociona muchísimo! Así que estén pendientes, se viene algo pronto“.

Y aunque no reveló más detalles, se filtró en Internet lo que podría ser el registro de la canción, que llevaría por nombre “No bailes sola”.

Foto: Agencia