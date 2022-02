Lin-Manuel Miranda quiere una atracción dedicada a Encanto en Disneyland

Lin-Manuel Miranda, director de la banda sonora de Encanto, habló de sus aspiraciones de una posible atracción dedicada a Encanto en Disneyland.

En una entrevista con The Wrap, el director de cine y director de la banda sonora de la película de Disney «Encanto», Lin-Manuel Miranda, habló sobre las posibilidades de que se haga una atracción dedicada a la película animada, luego de que haya hablado con Bob Chapek, SEO de Disney.

«Hablé con él y le dije: ‘Sé que hay un mundo en el que esta casita vive en un parque temático y podemos caminar por él en la vida real’. Y eso es realmente emocionante, pero el otro subproducto de todos estos personajes es que hay mucha más gente que quiere que exploremos y mucho que se está explorando en el arte de los fanáticos en todo el mundo», dijo.

También habló de las posibilidades de que la franquicia se extienda en otros productos: «No sé qué forma toma eso. No sé si eso es una serie animada. No sé si es una segunda película. No sé si esa es una adaptación teatral en la que tenemos un poco más de tiempo para profundizar. Creo que todo es posible, pero no tuvimos conversaciones sobre lo que realmente son».

Lea también: Disney revela el tráiler del filme «Encanto» inspirado en Colombia

Acerca de cómo se imagina el parque, contó: «Es como, quiero entrar y salir de esta casita y ver a esos personajes y ver la casa responder porque eso es algo que Disney puede hacer que nadie más puede hacer».

El director también habló sobre las diferencias de este trabajo con Moana, la primera cinta animada en la que trabajó con Disney.

«Bueno, creo que lo más importante fue que creo que las canciones están más integradas en la narración que cualquier otro proyecto animado en el que haya trabajado», dijo Lin-Manuel Miranda.

Encanto ha sido todo un éxito en la gran pantalla y es considerada una de las nuevas franquicias del gigante del entretenimiento.

Una de las canciones de su banda sonora, «We Don’t Talk About Bruno«, se ha convertido en un éxito mundial hasta llegar al primer puesto en Billboard Hot 100, la principal lista de popularidad musical en Estados Unidos.

Desde 1993, con «A Whole New World» de la película Aladdin, ninguna otra canción de Disney lo había logrado.