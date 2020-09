Laura Bozzo podría lanzarse a la presidencia de Perú (+video)

La presentadora de televisión Laura Bozzo sorprendió a todos durante unas declaraciones donde aseguró que podría lanzarse a la candidatura a la Presidencia de Perú

La conductora peruana dio indicios de querer incursionar en el mundo político de su país de origen, de donde se había dicho que fue exiliada.

La animadora aseguró que en Perú todos «la aman» y que estaría considerando asumir una candidatura:

«Yo ahora estoy focalizada, estoy evaluando las propuestas políticas de Perú para lanzarme a la candidatura en el 2021, todo eso lo estoy evaluando y ya pronto sabrán… me han ofrecido la presidencia y también, otro partido, la vicepresidencia», señaló.

Video de las declaraciones de Laura Bozzo

Al respecto, agregó: «La gente me ama ¿tú crees que me estarían proponiendo un partido, otro partido si no fuera porque la gente me quiere? Obvio que la gente me quiere, mis obras hablan por mí en Perú».