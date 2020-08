Lady Gaga causó furor en los MTV VMAs con sus extravagantes atuendos (+fotos y videos)

Desde que llegó a la alfombra de los premios, la cantante se volvió tendencia por el atuendo futurista que mostró

Aunque su talento recae en su capacidad vocal, Lady Gaga es una artista que también es noticia gracias su estilo; desde un atuendo hecho de carne hasta el diseño mexicano que portó para anunciar el lanzamiento de su más reciente disco, Chromatica, la nacida en 1986 en Nueva York lleva años siendo un icono de la moda a nivel global.

Prueba de esto fue su aparición de este domingo en la entrega de los MTV Video Music Awards 2020, donde, además de abrir la noche ganando el galardón a mejor colaboración con Ariana Grande, se volvió tendencia por los looks futuristas que mostró.

Destaca que Gaga lidera las nominaciones de esta entrega con nueve candidaturas, incluido su éxito en conjunto con Ariana, “Rain On Me”. Pero el tema que repercutió en redes fueron sus atuendos, a los que muchos internautas calificaron como futuristas.

El primero, con el que llegó a la alfombra, consistió en un vestido plateado con una caída muy abierta. Aunque lo que destacó de ese look fue la mascarilla plástica y esférica que portó la intérprete de “Bad Romance”.

“Usaba protector facial antes de que estuviera de moda”, compartió Gaga en su cuenta de Instagram.

Luego, al subir a recibir su primer premio, la cantante mostró una mascarilla rosa y un vestido muy colorido que provocó innumerables comentarios en redes sociales.

. @ladygaga and @ArianaGrande just won Best Collaboration at the 2020 #VMAs for #RainOnMe : "We turned our tears that felt like endless rainfall into diamonds" pic.twitter.com/sY6aMWcIql

Al alzarse con el reconocimiento de ‘Canción del año’, Gaga usó otro vestuario igual de llamativo: un vestido verde con un cubrebocas con un par de cuernos en sus costados.

⛈I'D RATHER BE DRY, BUT AT LEAST I'M ALIVE. RAIN ON ME. ⛈@ladygaga and @ArianaGrande win SONG OF THE YEAR at the 2020 #VMAs pic.twitter.com/Kyn6FmCml4

— Video Music Awards (@vmas) August 31, 2020