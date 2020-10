La verdadera razón del retraso del estreno de The Batman

Otro estreno que se retrasó para el 2021 fue la película de DC, The Batman de Robert Pattinson para marzidel 2022

Después del anuncio del retraso de 007 y Dune, otro de los grandes estrenos también cambian sus fechas de estreno, y uno de los más esperados, The Batman, retrasa su llegada a las taquillas más de dos años por la situación mundial por el Covid-19.

En este sentido, Warner Bros. la última productora en confirmar retrasos. Ambas de sus dos grandes superproducciones, The Batman y Matrix 4, cambian sus fechas de estrenos. En el caso del Caballero de Gotham, habrá que esperar hasta 2022 para poder verla en los cines, y la continuación de la franquicia de las hermanas Wachowski se va a 2021.

En el caso de The Batman, pasa del estreno previsto para el 1 de octubre de 2021 al 4 de marzo de 2022, y en el caso de Matrix 4 pasa del 1 de abril de 2022 al 22 de diciembre de 2021. Una se atrasa y otra de adelanta.

Por esta razón es el retraso de The Batman

Malos tiempos para DC y sus estrenos en el cine. Con el retraso de Batman ya son varias las películas de la casa de cómics que ven pospuestos sus estrenos. The Flash cambia también de fecha, del 2 de junio de 2022 al 4 de noviembre de 2022, y para Shazam 2 todavía tendremos que esperar más que para Batman, puesto que se va del 4 de noviembre de 2022 al 2 de junio de 2023, casi tres años.

The Batman y su rodaje no ha estado exento de problemas, primero con varios retrasos por el Covid-19 y por el contagio de su protagonista, y después con un baile de fechas que ahora por fin parece que, con mucha prudencia, podremos verla en el cine, aunque en 2022.

Sea como sea, parece que Warner Bros. ha preferido retrasar casi tres años sus estrenos antes que ponerlos en venta anticipada en el streaming, un movimiento que en el caso de Disney Plus con Mulán parece que no ha salido mal del todo, pero que por lo sea no acaba de cuajar dentro de las grandes producciones, que siguen relegando sus estrenos a la ventana de los cines, pese a que muchos preferirían pagar un poco más y verla desde la comodidad de su casa antes de esperar tres años para un estreno incierto.