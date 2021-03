La reina Isabel II rompe el silencio tras la entrevista del príncipe Enrique y Meghan Markle

La reina declaró que algunas cuestiones planteadas durante la entrevista “son preocupantes” y aseguró que “la familia los abordará en privado”

La reina Isabel II comunicó este martes que toda la familia real “se entristece” al conocer los desafíos que el príncipe Enrique y Meghan Markle enfrentaron en los últimos años.

Lea también: 7 explosivas declaraciones de los duques de Sussex reveladas en la entrevista con Oprah

“Toda la familia se entristece al conocer el alcance de lo desafiantes que han sido los últimos años para Enrique y Meghan. Las cuestiones planteadas, especialmente las referentes a la raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, son tomados muy en serio y la familia los abordará en privado”, declaró la reina.

“Enrique, Meghan y [su hijo] Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos”, se agrega en el comunicado.

Se trata del primer comentario de la reina Isabel II sobre la reciente entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey.

Breaking

Statement issued by Buckingham Palace on behalf of Her Majesty The Queen regarding #HarryandMeghan pic.twitter.com/APMFHOpzYG

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 9, 2021