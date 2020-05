La comunidad de niños trans es muy vulnerable afirmó la cantante Karina

«Pienso sobre todo desde mi punto de vista y experiencia, en especial respecto a los niños trans, porque tengo uno en mi casa” expresó Karina

Venezuela – Karina habló desde su experiencia como madre de un niño transgénero, Xander Zev, luego de que disminuyó la polémica por el chiste de George Harris sobre esta comunidad.

«Pienso sobre todo desde mi punto de vista y experiencia, en especial respecto a los niños trans, porque tengo uno en mi casa. Es importante que la gente antes de decir cualquier cosa o comentario se eduque, y que lo haga de manera que el chiste tenga sentido y gracia», expresó la cantante icono de la década de los ochenta en un Live de Instagram.

La artista aclaró que su intención no es censurar ni «regañar a nadie». Lo que quiere es advertir que la comunidad transgénero es muy vulnerable, en especial si son niños: «Los niños transgénero no la tienen fácil. Si los adultos no la tienen fácil, imagínense ustedes lo que pasan los niños trans y sus familias. Cuando tienes un niño transgénero tienes una familia transgénero porque todos nos montamos en el mismo bote».

El comentario de Harris fue hace dos meses cuando aún podía asistir a sus shows en el Flamingo Theater Bar, en Miami. Desde que empezó la pandemia muestra sus rutinas sin público bajo el nombre de El show de George Harris en cuarentena.

Usuarios de redes sociales tomaron un fragmento de aquel show en el que bromeó sobre cómo hay niños que a temprana edad definen su orientación sexual o su identidad de género

En esa parte de la rutina Harris dice: «Ahora los niños son así: ‘No quiero ser varón, me llamo Yolanda’ todo esto a los 10 años con una determinación».

Además de las críticas, el comediante fue defendido por colegas como José Rafael Guzmán, quien consideró que no hablar sobre las minorías las «hace aún más minorías». «Y estoy de acuerdo con que alguien de 10 años no puede tomar una decisión como esa», agregó el ex integrante de Chataing TV.

Antes de su mensaje en Instagram Karina ya había fijado posición por lo ocurrido. Dijo que la condición transgénero se detecta a temprana edad y que no se debe confundir con caprichos infantiles o tendencias.

George Harris aún no ha hablado directamente del tema, pero ya anunció que lo hará este jueves 14 de mayo en su web show.

Foto: Agencia