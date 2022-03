La Academia de Hollywood dio 15 días a Will Smith para que declare antes de tomar medidas

A través de Twitter La Academia de Hollywood publicó un mensaje donde asuguró que «no aprueba la violencia en ninguna de sus formas»

La Academia de Hollywood ya emitió el lunes un comunicado en el que «condena» el bofetón del intérprete al humorista. Los miembros anunciaron la apertura de «una investigación formal» en la que estudiarán un posible castigo al «señor Smith».

El lunes, en una reunión de urgencia, criticaron «las acciones del Sr. Smith en el show de anoche» y acordaron «futuras acciones» bajo los principios de «nuestros estatutos, estándares de conducta y la ley de California». No precisaron más detalles de en qué se podría traducir.

Inicialmente, los responsables de la Gala de los Oscar limitaron su respuesta a una breve mención en su Twitter, donde señalaban que «la Academia no aprueba la violencia en ninguna de sus formas», para de inmediato apuntar que «estamos encantados de celebrar los ganadores la 94ª edición de los premios Oscar, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo».

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022