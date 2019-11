Kim Kardashian demanda a una App por 10 millones de dólares

Kim Kardashian presentó una demanda a la aplicación de maquillaje Sweet Camera por utilizar, sin su consentimiento, una de sus fotografías para publicidad en la red social Instagram

Kim Kardashian West, empresaria y socialité estadounidense, se pronunció sobre el uso indebido de una fotografía suya desde 2017 por parte de la aplicación de retoque de maquillaje Sweet Camera. Por ello, la ampresa detrás de la aplicación fue acusada de “apropiación indebida flagrante y calculada, uso no autorizado y explotación comercial fraudulenta”.

De acuerdo a la revista Forbes, Kardashian demandó a la aplicación por 10 millones de dólares alegando que esta fotografía fue publicada con fines comerciales y publicitarios.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo al portal de noticias estadounidense TZM, la publicación de la imagen de la demandante tiene un precio de 1 millón de dólares, de haberse tramitado un contrato de publicidad con Kardashian la aplicación se habría ahorrado 9 millones.

La fotografía en cuestión fue una que la estrella del reatity show “Keeping up with the Kardashians” utilizó para lanzar su propia línea de maquillaje.

Según documentos recopilados por TMZ, el abogado de Kim señaló que iHandy, empresa encargada de realizar la publicación que motivó la demanda, la amenazó para que no presentara cargos o la perseguirían.

Sin embargo, iHandy alegó que no tenía idea de que era Kim la persona en la foto que usaron. La demanda dice “El acusado afirma, absurdamente, como su supuesta defensa (…) que no sabían que la foto sin licencia y no autorizada que robaron y apropiaron indebidamente fue la de Kim Kardashian West (…) una de las más famosas y reconocibles mujeres en el mundo”.