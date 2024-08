Kate Middleton reapareció en un vídeo para felicitar a los deportistas británicos que han participado en los Juegos Olímpicos

Kate Middleton no ha cruzado el Canal de la Mancha para ir a París y asistir a los Juegos Olímpicos: la familia real británica ha estado representada por la princesa Ana, amazona olímpica, y por Sofía, la duquesa de Edimburgo.

La princesa de Gales ha reaparecido en un vídeo en el que felicita a los atletas británicos, que los de Gales han publicado una hora antes de inicio la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos parisinos.

«Para todos los que miramos desde casa, felicitaciones al equipo británico», dice Kate Middleton filmada en su jardín con una camiseta de marinero a rayas, junto a su esposo, el príncipe Guillermo. Parece que las vacaciones han empezado bien para los príncipes de Gales, dada la barba de varios días que luce en el vídeo el futuro rey.

«Enhorabuena por todo lo que habéis conseguido, nos habéis inspirado a todos», dice antes de dar la palabra a David Beckham y a una serie de deportistas y personalidades británicas en este clip presentado por Snoop Dogg, la ‘mascota’ no oficial de estos Juegos Olímpicos, que ha hecho una excepción a su apoyo inquebrantable al equipo de Estados Unidos. El rapero se despide dando el toque cómico a un vídeo grabado «en nombre del gran Snoop Dogg, el príncipe y su esposa».

Esta es la primera vez que vemos a Kate Middleton desde que asistió a la final de Wimbledon el mes pasado con su hija, la princesa Charlotte. La princesa está vacaciones desde esa fecha, aunque la pareja a veces publica en las redes sociales.

Tras el diagnóstico de cáncer a principios de año, la futura reina consorte retoma sus apariciones públicas de forma paulatina, en función de su evolución y siguiendo los consejos de sus médicos.

Well done @TeamGB, what an incredible journey!

Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!

Here's to celebrating every triumph at @Paris2024 and looking forward to more from @ParalympicsGB later in the summer 🇬🇧🥇 pic.twitter.com/oCLz7HuuLG

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 11, 2024