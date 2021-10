José Luis «El Puma» Rodríguez habló de la relación con su única nieta

«El Puma» rompió el silencio y habló del vínculo con su hija Liliana y su nieta Galilea

Es de público conocimiento que la relación entre José Luis «Ell Puma» Rodríguez y sus hijas nunca ha sido buena. A través de los años han tenido peleas e intentos de reconciliaciones pero nunca han llegado a buen puerto. Sus dos primeras hijas, Lilibeth y Liliana, son de su primer matrimonio con Lila Morillo. Luego se casó en segundas nupcias con Carolina Pérez y tuvo a su hija menor Génesis Rodríguez.

Recientemente, el Puma habló de su relación con Liliana Rodríguez: «Te soy sincero, pero sí eso está así, esperemos más tiempo para ver la reacción de ella, no solamente a mí, con mi esposa, con Génesis, cuando uno ve un cambio trascendental en esa reciprocidad de amor y de cariño, uno empieza a decir, esto está cambiando, vamos a ver que sigue pasando, pero hay que darle tiempo al tiempo para ver si esa reacción es sincera, honesta».

«El Puma» molesto por hablar de lo mismo una y otra vez

Sin embargo, el cantante venezolano se mostró molesto por tener que hablar del tema una y otra vez: «De estas cosas privadas no voy a hablar ni quiero hablar, porque estas cosas que desmenuzan cierta parte humana que no es bonita…».

El Puma aprovechó y mencionó a su única nieta: «Estuvimos en el parto de Liliana mi esposa y yo, la asistimos, ahí estuvimos con ella cuando estaba pariendo, y recibimos a la nieta ahí todos, ¿cómo puede decir eso?… o sí ¿lo dices tú o lo dice ella?».

Visiblemente molesto, el intérprete de «Agárrense de las manos» lanzó: «No quiero entrar en esos chismes, nunca he entrado en chismes, no me interesa, y te agradezco. Si están escuchando los otros periodistas que no me toquen más el tema porque realmente no voy a hablar de eso».

Finalmente, el Puma habló de su única nieta, Galilea Morillo: «Tranquilo, ya no voy a responder esas cosas, yo a Galilea siempre le tuve amor porque es mi nieta, la llevaba por las tiendas, estábamos juntos… cuando empezaron a atacar a Génesis y a Carolina ahí corté, tuve que decidir, ser feliz o ser infeliz para siempre».