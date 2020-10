¡Impresionante! Las 14 fotografías de naturaleza del año 2020

Para este año 2020 miles de gráficos participaron para ganar la fotografías de naturaleza de este año. Un trabajo que perfeccionan por mucho tiempo

Se trata de uno de los más prestigiosos certámenes de fotografía del mundo donde podemos disfrutar del ingenio, el talento y, por qué no decirlo, la paciencia de fotógrafos de todo el mundo que invierten su tiempo en la vida silvestre para lograr que nosotros podamos contemplar las instantáneas más increíbles y reveladoras del mundo natural.

Algunos de los mejores fotógrafos del mundo se encargan de seleccionar las imágenes ganadoras cada año, de las que se presentan miles y miles de muchos países del planeta. Seleccionadas por su creatividad, su complejidad técnica y, por supuesto, su faceta artística, este año, la fotografía de un tigre ha sido la más espectacular para el jurado. Es de destacar la gran presencia española entre las fotos premiadas.

El fotógrafo ruso Sergey Gorshkov tardó casi un año en capturar la fotografía pero parece que sus esfuerzos no fueron en vano. Gorshkov fue galardonado con el gran título de Fotógrafo de Vida Silvestre del Año de este año por su imagen titulada The Embrace, que muestra a una tigresa de la amenazada población de Amur abrazando un árbol antiguo bajo la luz del sol del Lejano Oriente ruso.

Las mejores fotografías de naturaleza 2020

Los ganadores de las mejores fotografías de naturaleza fueron anunciados el martes 13 de octubre por la duquesa de Cambridge durante una ceremonia de premios transmitida en directo a través de internet desde el Museo de Historia Natural de Londres.

De unas 49.000 entradas de profesionales y aficionados de todo el mundo (este año se han presentado algunas menos que normalmente), el jurado eligió la imagen de Gorshkov como “la mejor del espectáculo” en función de su composición impecable y colores deslumbrantes, junto con la importante historia detrás de la fotografía.

“Es una escena como ninguna otra. Un vistazo único a un momento íntimo en las profundidades de un bosque mágico ”, comentó Rosamund“ Roz ”Kidman Cox, presidenta del panel de jueces y reconocida editora especializada en temas ambientales y de vida silvestre en un comunicado a los medios de comunicación.

Respira hondo y disfruta de los ganadores del concurso Fotógrafo de vida silvestre del año 2020 del Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido). Las fotografías de la naturaleza son un recordatorio perfecto de esta hermosura de mundo en el que vivimos (y que deberíamos cuidar más).

The Embrace

El abrazo de Sergey Gorshkov de un tigre de Amur abrazando un antiguo abeto de Mancurio ha ganado el prestigioso premio al fotógrafo de vida silvestre del año 2020. El momento íntimo, en el que la tigresa está marcando su territorio, será protagonista junto al resto de fotografías de la naturaleza ganadoras en una exposición en el Museo de Historia Natural a partir del viernes 16 de octubre.

Fotógrafo: Sergey Gorshkov

The Fox That Got The Goose

El zorro que consiguió el ganso. Liina Heikkinen recibió el título de Joven Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2020, un premio para fotógrafos de 17 años o menos, por su imagen The Fox That Got The Goose. Captada en su tierra natal de Finlandia, la imagen muestra a un zorro travieso con plumas de pájaro asomando por la boca después de un exitoso día de caza.

“Una sensación de drama furtivo y urgencia frenética aviva esta imagen, llevándonos al marco. El enfoque nítido en la cara del zorro nos lleva directamente a donde está la acción. Un gran momento de la historia natural capturado a la perfección “, dijo Shekar Dattatri, cineasta de vida salvaje y miembro del jurado.

Fotógrafo: Liina Heikkinen

A tale of two wasps

Historia de dos avispas se titula la imagen ganadora en la categoría de Comportamiento: Invertebrados. Este increíble encuadre simultáneo de una avispa de arena de bandas rojas (izquierda) y una avispa cucú es espectacular y fue hecha en Normandía, Francia. Aunque estas dos especies no interactúan con regularidad, Deschandol consiguió una composición perfectamente equilibrada gracias a las trayectorias de vuelo fortuitas de los insectos hacia sus nidos.

Fotógrafo: Frank Deschandol, France

The pose

La pose. Esta ha sido la imagen ganadora en la categoría de Retratos animales. Es fabulosa esta imagen de un joven mono narigudo que ladea ligeramente la cabeza y cierra los ojos. Posa durante unos segundos como si estuviera meditando, ¿verdad? La foto fue tomada en Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary en Sabah, Borneo.

Fotógrafo: Mogens Trolle, Denmark

A mean mouthful

Un bocado medio es la fotografía ganadora en la categoría de 11 a 14 años. Durante unas vacaciones de buceo en el norte de Sulawesi, Indonesia, el pequeño Sam se detuvo para observar el comportamiento de un grupo de peces payaso alrededor de su casa. Entonces descubrió unos pequeños ojos asomando por la boca de uno de los peces.

Fotógrafo: Sam Sloss, Italia / EE. UU.

Equilibrio perfecto

Esta imagen del andaluz Andrés Luis Domínguez se ha alzado como la ganadora en la categoría de 11 años o menos dentro de los jóvenes fotógrafos. En primavera, los prados cerca de la casa de Andrés en Ubrique, están llenos de flores, como estas arvejas sulla aromáticas. Un día observó de cerca a este macho que se posó sobre el tallo de una flor creando una preciosa composición.

Fotógrafo: Andrés Luis Dominguez Blanco, España

When mother says run

Cuando mamá dice corre. Así ha titulado la fotógrafa china esta composición que ha ganado el primer premio en la categoría Comportamiento de mamíferos. Se trata de una rara imagen de una familia de gatos de Pallas, o manuls, en las remotas estepas de la meseta de Qinghai-Tibet en el noroeste de China. Cabe destacar que estos pequeños felinos son normalmente solitarios y difíciles de encontrar.

Fotógrafo: Shanyuan Li, China

La vida en equilibrio

Ganador en las fotigrafías de la naturaleza en la categoría Comportamiento, anfibios y reptiles. Una rana de cristal Manduriacu se alimenta de una araña en las estribaciones de los Andes, en el noroeste de Ecuador. El fotógrafo español se emocionó al ver una pequeña rana aferrada a una rama. Es la primera imagen de esta especie recién descubierta alimentándose.

Fotógrafo: Jaime Culebras, España

Gran amanecer con cresta

Ganador en la categoría Comportamiento, Aves. Tras varias horas sumergido hasta el pecho en el agua de una laguna cercana a Brozas, en el oeste de España, Jiménez capturó este momento íntimo de una gran familia de zampullines crestados. Su cámara flotaba en una plataforma en forma de U debajo de la pequeña tienda camuflada que también ocultaba su cabeza.

Fotógrafo: José Luis Ruiz Jiménez, España

Etna’s river of fire

Río de fuego del Etna es la imagen ganadora en la categoría Entornos/ Paisajes de la Tierra. Desde un gran corte en el flanco sur del Monte Etna, vemos cómo la lava fluye dentro de un enorme túnel de lava, resurgiendo más abajo en la ladera como un río rojo incandescente. Según el fotógrafo como “una herida abierta en la piel rugosa y arrugada de un enorme dinosaurio”.

Fotógrafo: Luciano Gaudenzio, Italia

The golden moment

En la categoría de fotos submarinas, el ganador ha sido Songda Cai por “El momento dorado”. Una paralarva de calamar de lomo de diamante diminuto revolotea en la oscuridad, cuando es atrapada por el rayo de luz, coloreada en oro brillante. La foto fue tomada lejos de la costa de Anilao, en Filipinas.

Fotógrafo: Songda Cai, China

The last bite

El último mordisco. Premio al mejor portfolio. Estos dos depredadores feroces no se encuentran a menudo. El escarabajo tigre gigante del río persigue a sus presas en el suelo, mientras que las hormigas tejedoras permanecen principalmente en los árboles, pero si se encuentran, ambas deben tener cuidado.

Fotógrafo: Ripan Biswas, India

Eleonora’s gift

Estrella emergente de 2020 para “El regalo de Eleonora”. En los escarpados acantilados de una isla de Cerdeña, un halcón de Eleonora macho trae comida a su pareja: un pequeño migrante, probablemente una alondra, arrebatado del cielo mientras volaba sobre el Mediterráneo.

Fotógrafo: Alberto Fantoni, Italia

Watching you watching them

Foto ganadora de las fotografías de naturaleza en la categoría Vida silvestre urbana. El papamoscas cordillerano está disminuyendo en América del Norte a medida que el clima cambiante provoca la reducción de hábitats a lo largo de sus rutas migratorias. Para no molestar a los pájaros, Badyaev escondió su cámara detrás de un trozo de corteza en un árbol apoyado contra la cabaña y accionó la configuración de forma remota desde la cabina.

Fotógrafo: Alex Badyaev, Rusia / EE. UU.