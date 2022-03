La serie llegará el próximo 21 de agosto House of the Dragon, la precuela de «Game of Thrones» ya tiene fecha de estreno

Agencias

House of the Dragon narrará la historia de la casa Targaryen 200 años antes de los eventos conocidos por todos en Juego de Tronos House of the Dragon confirma su fecha de estreno en HBO Max. El spin-off de Juego de Tronos nos llevará de vuelta al mundo de George R.R. Martin el próximo 21 de agosto. Junto a la fecha, la productora ha compartido de nuevo el huevo de dragón que ha acompañado a la serie desde su revelación, entre otras imágenes de los protagonistas. La serie narrará la historia de la casa Targaryen 200 años antes de los eventos conocidos por todos en Juego de Tronos. Los fans de Canción de Hielo y Fuego ya saben elementos de su trasfondo, como su afinidad con los dragones y la peculiaridad de su linaje con el fuego. Su emblema, el dragón de varias cabezas, impone entre sus rivales. Puedes ver su primer teaser tráiler en la cabecera de esta noticia. August 21. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/tQr8iH3xuS — Hero Mode | HBO Max (@HeroMode) March 30, 2022 Lea También: Esta es la fecha de estreno de la precuela de Game Of Thrones Sabemos que su rodaje finalizó el pasado mes de febrero. George R.R. Martin era el encargado de compartir la noticia en redes sociales. Según el escrito, el guion, la dirección y las actuaciones pintan «increíbles». «Me quito el sombrero ante Ryan, Miguel, su equipo y el impresionante reparto», decía. La primera temporada constará de diez episodios.