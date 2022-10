Henry Cavill volvió a ser Superman

El actor británico Henry Cavill confirmó que volverá a enfundarse la capa de Superman, en una nueva película, después de aparecer en un breve cameo al final de «Black Adam».

Cavill explicó en un video subido a su perfil de Instagram que había decidido esperar a que pasara el fin de semana de estreno del filme para que los fans pudieran verlo sin arruinar la sorpresa, revela Efe.

«Ahora que muchos lo han visto, quiero hacerlo oficial: Estoy de vuelta como ‘Superman’», anunció.

El actor, de 39 años, no dio más detalles sobre su regreso como el conocido superhéroe y tan solo posteó una foto con su emblemático traje con el mensaje: «Una pequeña muestra de lo que llegará, amigos».

Aunque el estudio Warner Bros., propietario de la franquicia DC Comics, no ha confirmado ningún proyecto sobre «Superman», durante los últimos años se han intensificado los rumores y las especulaciones sobre una nueva película centrada en el personaje.

El personaje que ha encarnado hasta la fecha en tres películas (su historia de origen en 2013, su enfrentamiento con Batman en 2016 y la película de la Liga de la Justicia en 2017) vuelve para encarar a «Black Adam» (posiblemente, al menos; no se dice tal cual, pero de las palabras de Cavill se deduce, entre líneas, que ese enfrentamiento es lo que vendrá).

We fought for years to bring you back.

They always said no.

But to @DanyGarciaCo @hhgarcia41 & myself no” was not an option.

We can’t build out our DCEU w/out the world’s greatest superhero.

And fans will always come first. Welcome home.

I’ll see you down the road.

~ #BlackAdam pic.twitter.com/5HLtxm7a6y

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 25, 2022