¡Hecho a la Antigua! Ricardo Arjona presentó concierto streaming este sábado

El sábado 10 de abril, Ricardo Arjona presentó un concierto histórico e íntimo por streaming en la que compartió anécdotas de su vida en uno de los lugares más emblemáticos de su historia: Antigua Guatemala. Fue visto a nivel mundial.

Más de 80 personas entre músicos, ingenieros, técnicos y producción han sido parte de este evento. Hecho a la Antigua se transmitió desde el patio circular de la iglesia y convento de Las Capuchinas y uno de los detalles que destacaron fue que se utilizaron más de 5 mil velas y no se utilizó iluminación artificial.

Apenas a seis horas de ponerse a la venta los boletos para el concierto en marzo pasado Hecho a la Antigua rompió récords de venta para un streaming con seguidores en países como Japón, Australia, Rusia, Francia y Croacia, Finlandia e incluso en países africanos. Para Guatemala el artista lo transmitió en forma gratuita al proyectarse en un canal nacional.

El evento comenzó puntual duró un poco más de dos horas y abrió con Invertebrado, siguió con Soldado raso. Mientras dio la bienvenida a su país de origen, a la ciudad de Antigua Guatemala y también compartió de Jocotenango, el municipio donde nació, ambos en el departamento de Sacatepéquez.

Con imágenes de dron se mostraron capturas de la ciudad colonial mientras fue transcurriendo el concierto contando su historia y cantando Vida. Una introducción a su biografía.

Antigua Guatemala fue origen de muchos de sus éxitos y también fracasos, dijo mientras seguía con Marta, “Cantando en la calle Florida.

Un forastero en Buenos Aires, descubrí que la vida es un juego de azar donde pierde el que gana”, cantaba al ritmo del piano expresando su experiencia al llegar al país del Sur.

“Estoy cantando canciones que no esperaban y me estoy dando el gusto de cantar las que no he cantado”, dijo. Al momento empezó a cantar Te conozco, la primera canción que escribió a su llegada a México.

También fueron parte de su repertorio Asignatura pendiente, Hay amores, Te juro, Tarde (Sin daños a terceros), Hongos, El amor que me tenía, Sobrevivirás, A la medida, Adiós melancolía, Ella y él, Se nos muere el amor, Señora de las cuatro décadas, Mujeres, así como Mi novia se está poniendo vieja, que la cantó por primera vez después de mucho tiempo porque le afectaba la muerte de su mamá.

Ella no estaba entre el repertorio, pero la interpretó diciendo que si fuera mujer…está seguro que este sería su perfil.

Durante el show recordó anécdotas mientras le faltaba dinero y también comentó que cada canción la mostraba a su padre, una de las que no tuvo tanta aprobación por él fue Taxi, pero siguió adelante con su proyecto siendo una de las letras que ha llegado a darle la fama actual.

Entre las sorpresas de la noche fue la presencia de Gaby Moreno con quienes cantaron Fuiste tú. Y luego dieron a la noche juntos El blues de la notoriedad. Esta canción además de ser una crítica a la industria musical, destaca de las otras canciones que se incluyen en el álbum Blanco debido al tratamiento que se le dio. Para ello, Ricardo se apoyó con Moreno

Uno de los momentos más esperados fue el final del concierto en el que parte de los seguidores que compraron su entrada tuvieron una charla con el cantautor. Lo cual fue parte de la originalidad con que se hizo el mercadeo del concierto.

La cuenta pendiente con Antigua Guatemala

En el concierto se destaca el convento de Capuchinas que es un espacio de los más visitados en el país. Esta construcción debe su nombre a que perteneció a la Orden de las Hermanas Clarisas Capuchinas, instituto religioso perteneciente a la segunda orden de San Francisco. Llegaron al país en 1725. La obra comenzó hasta 1731 y demoró cinco años. La construcción fue dirigida por Diego de Porres.

Detalle único en su tipo es la llamada “torre de retiro”, una construcción circular única en el continente, enla cual están dispuestas las celdas para religiosas, cada una con su propio retrete y área de estudio, por lo cual algunos expertos lo consideran como el primer edificio de apartamentos privados del continente.

El convento de Capuchinas es una construcción de 1736 y una de las joyas arquitectónicas de Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hecho a la Antigua).

Asimismo hay bóvedas subterráneas que demuestran la solidez del método constructivo y que invitan a viajar hacia los tiempos coloniales.

Arjona en esas ruinas grabó su primer videoclip oficial (Por qué es tan cruel el amor), antes de irse a México. Pero Antigua Guatemala tiene más significado para el cantautor.

En enero de 1992, participó en Siempre en Domingo, desde la Ermita de la Santa Cruz. En esa ocasión participó con varios cantantes y personajes de la época, pero Arjona tenía una cuenta pendiente y era dar un show completo, como ha sido Hecho a la Antigua.

Siempre en domingo fue un programa famoso de televisión mexicano que era presentado por Raúl Velasco y donde se presentaban los grandes artistas del momento.

Previo al evento

Este sábado 10 de abril, antes del concierto Ricardo Arjona compartió en sus redes sociales un vídeo con su recordada canción Mi país con imágenes del prestigioso fotógrafo Ricky López Bruno. Una antesala para que sus seguidores conocieran más de Guatemala.

La semana previa al show Ricardo Arjona acortó distancias con parte de sus seguidores en todos los continentes. En una amena charla vía zoom compartieron desde Dubai, Francia, Mali, Corea, Finlandia, Curazao y Dinamarca. Hablaron del esperado concierto.