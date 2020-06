HBO cancela programa de Chumel Torres tras polémica por sus comentarios racistas en las redes

El incidente se desarrolló cuando el ‘youtuber’ fue invitado a participar en un foro sobre el racismo y/o clasismo en México organizado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred)

EE.UU. – HBO Latin America ha anunciado este viernes que ha decidido suspender indefinidamente el programa ‘Chumel con Chumel Torres’, tras la polémica causada por los comentarios racistas del comediante mexicano en las redes sociales.

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa ‘Chumel con Chumel Torres’ hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”, señaló la cadena en un comunicado, citado por los medios locales.

El incidente se desarrolló cuando el ‘youtuber’ fue invitado a participar en un foro sobre el racismo y/o clasismo en México organizado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred). No obstante, su invitación y sus controvertidos comentarios levantaron polémica y recibieron múltiples críticas, entre ellas, las de Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Gutiérrez recordó los comentarios discriminatorios del comediante contra Jesús, el hijo menor de edad de la pareja presidencial, a quien se refirió despectivamente como “Chocoflan”, después de que apareciera en algunas fotografías con el pelo parcialmente pintado de rubio.

“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad”, apuntó la primera dama de México en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el mandatario mexicano también criticó que la Conapred invitara a Torres a un foro para hablar sobre clasismo y racismo. “¿Cómo se va a invitar a alguien que discrimina a un acto de estos? Es como invitar a un foro de derechos humanos a un torturador”, dijo.

Frente los hechos, hace unos días la Conapred decidió cancelar el foro. “Reconocemos que la organización del foro Racismo y/o Clasismo en México ha generado una intensa discusión pública”, comunicó la organización. Por su parte, HBO agregó que llevará a cabo una investigación acerca de sus declaraciones en las redes sociales, en las que Torres acusó a la Conepred de discriminarlo y pidió disculpas a Gutiérrez.

“HBO Latin America es reconocida por llevar a la pantalla producciones que generan reflexión y promueven la discusión de temas cruciales en nuestra sociedad, como la diversidad, la inclusión y la no-discriminación”, concluyó.

El miércoles, la primera dama escribió que seguía esperando una disculpa de Torres, aunque dijo que por su parte estaba disculpado.

Aquí sigo esperando. Ofrecer una disculpa ennoblece. Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas, y cada día es una oportunidad para ese objetivo. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna. ¡Vamos hacia delante con gratitud y amor! 🦋 https://t.co/6C9OUyhvdB

Más tarde ese mismo día, Chummel Torres ofreció una disculpa y dijo que no pensaba que fuera a tener todo ese impacto.

Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito.

Pero mi mamá ya no está.

Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va:

Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto.

— CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 17, 2020