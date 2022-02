Gustavo Dudamel: No se imaginan cuánto nos divertimos durante las grabaciones de West Side Story

Gustavo Dudamel publicó un reciente video durante las grabaciones de la banda sonora de la cinta de Steven Spielberg, nominada esta mañana al premio Oscar

El año pasado, Gustavo Dudamel anunció que dirigiría la banda sonora de la nueva versión de West Side Story. Esta semana el director de orquesta barquisimetano publicó un video en el que se le ve dirigiendo la orquesta que interpretó la música para la cinta de Steven Spielberg.

En el video, que el venezolano publicó en su cuenta de Instagram, se le ve dirigiendo a músicos de la Filarmónica de Los Ángeles y la Filarmónica de Nueva York. En el clip también se ve a los actores, entre ellos Rita Moreno, cantando y bailando al ritmo del tema «America». Además, durante toda la grabación está presente Spielberg, quien al finalizar se acerca a Dudamel y lo abraza.

¡No se imaginan cuánto nos divertimos durante las grabaciones de @WestSideMovie!⁣

-⁣⁣

You can’t believe how much fun we had during the #WestSideStory recording sessions! pic.twitter.com/mHYzidSC61

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) February 7, 2022