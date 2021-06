¡OMG! Guillermo Dávila reconoce a un hijo en Perú y le pide perdón

Dávila aseguró que, tras su llegada a la ciudad de Lima, para ser parte del grupo de entrenadores del programa La Voz Perú’, se volvió a contactar con el joven de 19 años para entablar una relación con él

El cantante venezolano Guillermo Dávila confirmó el sábado que se realizó la prueba de ADN para comprobar su presunta paternidad de su hijo peruano no reconocido, Vasco Madueño, con quien ha mantenido comunicación en los últimos años.

“Me equivoqué, esperé mucho tiempo para tomar esta decisión. Como seres humanos tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores que terminan convirtiéndose en experiencias invaluables”, confesó el artista en un comunicado compartido en su cuenta de Twitter.

Dávila también aseguró que, tras su llegada a la ciudad de Lima, para ser parte del grupo de entrenadores del programa La Voz Perú’, se volvió a contactar con el joven de 19 años para entablar una relación con él.

El artista criollo explicó que, luego de diversas comunicaciones privadas, coordinó un encuentro con Vasco Madueño. No obstante, dicha reunión no logró efectuarse ante la falta de comunicación por parte del adolescente.

«Discúlpame por todo este tiempo»

“Ante la ausencia de respuesta, el día 19 de mayo decidí avanzar con el proceso de ADN. Este mismo día, laboratorios Biolinks me tomó las muestras de sangre correspondientes, bajo todos los protocolos requeridos, dejando coordinado todo para que Vasco se realizara el mismo procedimiento, cuando él así lo decidiera”.

Ante ello, Dávila ofreció una disculpa pública a su hijo no reconocido por el tiempo que ha debido esperar para que se haga la prueba y confirmar su posible paternidad. Además, destacó que continuará a la espera de su respuesta.

“Vasco, discúlpame por todo este tiempo y entiendo tu silencio”, enfatizó.

“Respetaré la decisión que tomes y espero podamos terminar una historia inconclusa y dar vida a una relación de amistad o una que se alimente de otros sentimientos que quedaron postergados por años, no por querer hacer mal, sino por circunstancias que no son parte ya de esta carta que escribo pensando en ambos y en nuestros seres queridos”, finalizó el comunicado.

El pasado 3 de junio, Vasco Madueño, ofreció sus primeras declaraciones al programa Magaly TV: La Firme, en donde expresó sus sentimientos ante la ausencia de su padre.

Aclaró que su madre nunca se refirió a Guillermo Dávila de manera negativa, a pesar de los errores de su padre. “Desde pequeño me dijo quién era mi padre y me dijo que era un cantante conocido. Mi mamá nunca me habló mal de él y tenía la ilusión de conocerlo como cualquier niño”, confesó.

Agregó que a pesar de que Guillermo Dávila se encontraba en Perú para las grabaciones de La Voz Perú, no hizo el intento por reunirse con él. “La verdad ya no confío en él. Me parece que es político, no músico”.

El adolescente también se refirió a las declaraciones de su padre donde calificó su nacimiento como un “accidente”. “Fue horrible crecer con eso y espantoso, aunque siempre tuve mucho cariño y nunca me sentí solo o triste, solo cuando veía ese video”, expresó Madueño.