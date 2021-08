Familia desmiente que Vicente Fernández tenga el síndrome Guillain-Barré

El hijo de Vicente Fernández le pidió a los medios que no hagan caso a especulaciones e informaciones no dadas por la familia

Vicente Fernández Jr. aseguró que los rumores sobre que su padre, Vicente Fernández, sufra el síndrome Guillain-Barré son falsos.

Lo que dijo el hijo de Vicente Fernández

El hijo de la estrella de la música le pidió a los medios que no hagan caso a especulaciones e informaciones no dadas por la familia.«No hagan caso de pendejadas, la verdad la tienen los doctores (…) es publicación es mentira, porque están viendo ustedes a los doctores, todo se lo dijeron los doctores. Yo no soy doctor, no se ha movido de aquí porque está operado», dijo.

El hijo de Fernández destacó que la información autorizada sobre el estado de su papá es divulgada por los médicos. «No hagan caso de chismes», sentenció.