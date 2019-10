Ex modelo de Playboy que quiere ser presidenta de Croacia (+fotos)

La ex modelo de PlayBoy, Ava Karabatic de 31 años, sorprendió, al lanzar su candidatura para las elecciones presidenciales en enero de 2020 de Croacia.

Ava es famosa en su país tras participar en varios reality shows y siendo una activista por la legalización de la prostitución, el cual será uno de sus ejes de campaña.

Otra de sus ideas es la despenalización de la marihuana, prohibir el aborto después de seis semanas de gestación y luchar contra la corrupción.

«He decidido que me postularé para presidente. Me han dado muchos mensajes de apoyo en Instagram y les agradezco por eso. La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen», afirmó Karabatic.

Además, aseguró que tiene claro que recibirá mensajes contrarios a su postulación. «Sé que recibiré muchos comentarios de los trolls porque soy una vedette, pero eso ignora mi lado intelectual donde soy profesora de lengua italiana y literatura romana», indicó.

«Escribí una autobiografía, una novela, protagonicé una película que ha estado en el cine durante meses, y además de actuar, también me convertí en pintora. Por supuesto, mis habilidades artísticas no son importantes, mi nuevo régimen sí lo es, el régimen de Ava es importante», finalizó.