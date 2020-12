¡Es mamá! Dulce María anunció el nacimiento de su bebé 

La cantante compartió la felicidad y agradecimiento que siente al convertirse en madre por primera vez

La “dulce espera” terminó para Dulce María, quien la tarde de este jueves comunicó a sus cerca de 8 millones de seguidores la noticia del nacimiento de su hija, fruto de su relación con el productor musical Paco Álvarez.

Lea también: Esta sería la causa de la hospitalización urgente de Silvestre Dangond

A través de un mensaje en Instagram que acompañó con una tierna foto donde se ven las manos de los orgullosos padres estrechando la manita de la bebé recién nacida, la mamá primeriza agradeció “la experiencia transformadora” y prometió hacer “todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá”.

“No hay palabras que logren expresar todo lo que siento…primero gracias, infinitas gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios , la expresión de nuestro amor inmenso… una experiencia transformadora, tu vida se divide en un antes y un después, no sabes cuánto puedes aguantar, pero por amor te haces más fuerte”, comenzó la cantante y actriz en el conmovedor mensaje.

“Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos, pequeña guerrerita, gracias, Paco Álvarez, por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa que llegó a cambiarnos la vida. María Paula, te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti, mi estrella hermosa. Te amamos”.

Ante el enternecedor momento, inmediatamente las reacciones de algunos de sus millones de seguidores no se hicieron esperar y colocaron múltiples mensajes de felicitaciones a la familia Álvarez Espinoza por la reciente llegada de la más pequeña integrante. Aunado a los parabienes expresados por fans de distintos países del mundo, algunos famosos también han reaccionado a la buena nueva, tal es el caso de Sherlyn, quien también debutó este año como mamá: “Ya te amo, princesa, bienvenida al mundo”.

Por su parte, su compañera de Rebelde, Anahí, también celebró el nacimiento: “Bienvenida, bebé. Te amamos todos tus tíos y a la mamá más hermosa y valiente, ¡muchas felicidades! Dios los bendiga”; Poncho Herrera, con quien también alternó en RBD escribió “Enhorabuena, ardilla. ¡Bienvenida! Un abrazo enorme a los tres”, la cantante Lynda Thomas, quien ha colaborado en la música de Dulce María también le expresó parabienes: “Muchas bendiciones, mi querida Dulce María, no hay mayor regalo que tocar el cielo a través de la mirada de ese maravilloso pequeño ser humano que hoy viene a quedarse para siempre en tu corazón. Larga vida para ambas y tu compañero de viaje”. Angelique Boyer reaccionó con alegría: “Wow, bienvenida bebé. Muchas felicidades, qué bendición verte ser mamá. Abrazo fuerte”.

Y es que María Paula ha sido una bebé muy esperada por su orgullosa mamá, quien en varias ocasiones reveló a través de transmisiones en vivo que el evento de su nacimiento sería un parteaguas en su vida, suceso que también carga con la responsabilidad de ser el motivo por el cual la ex RBD decidió prescindir de participar en Ser o parecer, el próximo concierto tributo a la icónica banda pop mexicana donde sí participarán sus compañeros Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann.

Ya hace algunos meses, Dulce María confesó las dificultadas y temores propios de vivir su primer embarazo en el contexto actual, donde la pandemia de COVID-19 ha modificado el estilo de vida de millones de personas en el mundo. Así lo dijo la intérprete de Inevitable:

“La pandemia, eso es lo más difícil, estar sola, estar en aislamiento, no poder ir a los doctores tranquilamente. El no poder ir a comprarle ropa al bebé, no poder ver a tu familia, no poder ver a tus amigos. Creo que ese es el reto mayor, no solamente el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo”, expresó en agosto pasado.