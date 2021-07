Emmy 2021: The Crown y The Mandalorian lideran las nominaciones

Con 130 y 129 candidaturas respectivamente a los premios Emmy 2021, el canal de pago HBO y la plataforma digital Netflix lideran, en el aspecto cuantitativo, la lucha por los galardones

Este podría ser el año en el que Netflix se lleve, por fin, un premio gordo en los Emmy.

Aunque desde 2013, con House of Cards, su intento por conquistar el trono de los premios ha sido firme, con grandes campañas promocionales detrás y apuestas en todos los géneros, la plataforma todavía no ha logrado que ninguno de sus títulos sea reconocido como mejor drama, comedia o miniserie del año.

Sin embargo, en 2021 las papeletas que tiene para alzarse con la codiciada estatuilla al mejor drama son muchas. La cuarta temporada de The Crown ha logrado 24 candidaturas a la 73ª edición de los premios Emmy.

Y no es que sus rivales sean menores, pero el prestigio de la serie de Peter Morgan sobre la vida de la reina Isabel II, su incuestionable poderío como producción, la calidad de sus guiones y el excelente estado de forma de sus intérpretes hace que parta como clara favorita.

La pandemia ha empujado a los Emmy, unos galardones conservadores y tradicionalmente no muy proclives a los cambios, a incluir muchos títulos novatos en sus nominaciones, anunciadas este martes.

En la competición por el premio Emmy 2021 al mejor drama harán frente a The Crown algunos veteranos en estos galardones, como Pose, This Is Us, El cuento de la criada o The Mandalorian, que ya fue la sorpresa en el listado el año pasado y que este año iguala a The Crown con 24 candidaturas.

Completan el octeto los éxitos provenientes de plataformas Los Bridgerton (Netflix) con su apuesta por el drama de época más adictivo, y los superhéroes imperfectos con sátira social incluida de The Boys (Amazon Prime Video).

Cierra el cuadro la historia de terror con el tema de la raza en el centro Territorio Lovecraft. Ellas intentarán dar la sorpresa.

En comedia, la favorita es la optimista y buenrollista Ted Lasso. La producción de Apple TV+ ha cosechado 20 nominaciones con su primera temporada (la segunda se estrena en 10 días, lo que podría dar un empujón a sus opciones al premio).

Su protagonista, Jason Sudeikis, ya ganó el Globo de Oro por dar vida a un entrenador de fútbol que intenta suplir su falta de conocimientos con buenas intenciones y optimismo. Justo lo que el mundo necesitaba cuando la serie se estrenó en agosto de 2020 y la pandemia ya había hecho estragos en el ánimo de la población.

De ganar en los Emmy 2021, sería el primer gran triunfo para Apple TV+, plataforma que aún no ha cumplido los dos años de vida.

El resto de contendientes en comedia solo presentan una representante de la televisión en abierto, black-ish, frente al dominio casi absoluto de las plataformas: Cobra Kai (Netflix), Emily in Paris (Netflix), Hacks (HBO Max; sin estrenar en España), The Flight Attendant (HBO Max), El método Kominsky (Netflix) y Pen15 (Hulu; sin estrenar en España).

El plato especial en los Emmy 2021

Pero la verdadera categoría reina de los premios televisivos desde hace algunos años es la de miniserie o serie limitada.

Algunos de los títulos más aplaudidos de la temporada se reúnen bajo esta etiqueta, en la que, frente a los ocho candidatos de drama y comedia, solo tienen cabida cinco contendientes.

El drama policíaco Mare of Easttown, el puñetazo al patriarcado que es Podría destruirte (la gran olvidada de los Globos de Oro ha tenido amplio reconocimiento con nueve candidaturas en los Emmy), el éxito de Netflix Gambito de dama, el duro drama racial The Underground Railroad y la historia de superhéroes con homenaje a la televisión incluido que es Bruja Escarlata y Visión serán los contendientes en uno de los grandes duelos de esta edición de los Emmy.

Entre las candidaturas interpretativas, destaca el elenco de The Crown, nominado casi en pleno a los premios en el que será su último año con opciones por esta serie, ya que en la próxima temporada el reparto cambiará.

También llama la atención las 12 candidaturas del musical Hamilton, con opciones de premio por su versión filmada estrenada en Disney+. Su reparto ocupa buena parte de las categorías interpretativas en miniseries o película para televisión.

Destacable también la candidatura a los Emmy 2021 de Mj Rodriguez como actriz protagonista de drama por Pose, la primera mujer trans en lograrlo.

Nueva y vieja televisión

Más allá de los títulos y los nombres propios, la otra gran lucha que se libra en los galardones Emmy 2021 que entrega la Academia de la Televisión Estadounidense tiene a las plataformas y los canales tradicionales como protagonistas.

La nueva televisión contra la vieja televisión. Mientras que el año pasado Netflix destronó a la hasta entonces líder habitual de estos premios, HBO —y con 160 candidaturas se convirtió en la plataforma o canal que más opciones de premio había reunido jamás en estos galardones—, este año está mucho más igualado.

HBO ha sumado 130 candidaturas entre el canal de cable y su plataforma digital, HBO Max, mientras que Netflix solo se ha quedado a una de su gran rival y ha alcanzado las 129.

Disney+, sin embargo, ha multiplicado por tres sus opciones y ha logrado 71 nominaciones, impulsada sobre todo por las 24 de The Mandalorian y las 23 de Bruja Escarlata y Visión.

Entre las plataformas, Apple TV+ logra la muy apreciable cifra de 34 candidaturas, mientras que Hulu alcanza las 25.

Amazon Prime Video se conforma con 18 nominaciones a los Emmy 2021 en esta ocasión, menos que el año pasado.

Entre los canales en abierto, NBC con 46 (ahí sigue Saturday Night Live tirando del carro, con 21 candidaturas), CBS con 26 y ABC con 23 son las que más opciones tienen.

Para conocer los ganadores habrá que esperar hasta el 19 de septiembre, cuando se celebre la ceremonia de entrega de los Emmy.

Tras el experimento telemático del año pasado (que se saldó con el aplauso generalizado de la crítica televisiva), la gala de este año volverá a ser presencial, con aforo reducido a los nominados y sus invitados y un presentador, el cómico Cedric the Entertainer, que tendrá la difícil tarea de intentar remontar, o al menos frenar, la caída en picado de la audiencia de unos premios que el año pasado marcaron su mínimo histórico, con solo 6,1 millones de espectadores en EE. UU.