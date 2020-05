Elvis Crespo escribe su primer libro de ficción durante la cuarentena

El cantante publicó la semana pasada en Youtube “Elvis Crespo Live From Chile”, en el que celebra 20 años de su hit “Suavemente”. Considera que el confinamiento es un momento para encontrar oportunidades y reinventarse

Miami- Para muchos la cuarentena ha sido una oportunidad de retomar sueños y planes que habían quedado en el olvido o de aventurarse y descubrir nuevas facetas. Al menos así ha sido para el cantante Elvis Crespo, quien ha comenzado a escribir su primer libro de ficción y fantasía.

El merenguero confiesa que no alberga ninguna expectativa o pretensión con la redacción de un primer libro. Simplemente asegura que se ha dado a la tarea de darle vuelo a su creatividad e intelecto desde el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus.

“La lectura me ayuda a enriquecer mi verbo en las composiciones. Ahora he comenzado a escribir un libro de fantasía. Un día me puse a ver los globos y descubrí que llegan hasta una frontera y el globo explota. (Desde esa realidad) el globo se conecta con las almas en una dimensión y toma vida propia” revela el artista, desde su residencia en Miami, donde ha pasado toda la cuarentena, junto a su esposa Maribel Vega y su hija Génesis.

Elvis acepta que como cantante, ha tenido múltiples bendiciones y en esa búsqueda del quehacer creativo la lectura ha sido un aliado.

La voz de “Suavemente” aclara que nunca había sido un asiduo lector y que el primer libro que leyó completo fue “Humortivación” de Silverio Pérez, cuando tenía 26 años, justo al salir de la agrupación Grupo Manía.

Realidad digital

El cantante reconoce que el proceso de estar en su hogar ha sido llevadero, ya que procura adaptarse a los cambios sin resistencia.

Para él las plataformas digitales y la modalidad virtual no son nuevas por lo que ha continuado con su plan de difundir contenido en las redes sociales.

En ese sentido, reitera que aunque la industria musical ha sido afectada con la paralización del sector económico, entiende que las repercusiones para las plataformas digitales serán menores en comparación con otros sectores.

Elvis Crespo afirma que el consumo de música a través de las diversas plataformas digitales no ha mermado y es mayor que en las décadas anteriores que se dependía de la venta directa de un álbum físico a cargo de las disqueras.

Foto: Agencia