¡Elegantes y hermosas! Vea como fue la coronación de Miss Venezuela 2020 (+fotos)

Esfuerzo, dedicación, sueños, disciplina ✨ Nada detuvo sus ganas de ser parte de la historia, no hubo obstáculo suficiente para desviarla del camino y hoy, Alejandra Conde @alejandraconde21, es la nueva Miss Venezuela World 🌎, digna y preciosa representante venezolana 🇻🇪 para el próximo Miss World ¿Cuántos likes ❤️para esta reina 👑 ?