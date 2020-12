El devastador mensaje que publicó la actriz Josemith Bermúdez en su batalla contra el cáncer

A través de su red social Twitter, la interprete venezolana

El pasado 26 de octubre, la animadora y cantante Josemith Bermúdez, dio a conocer que suspendió el ciclo de quimioterapias que estaba recibiendo para combatir el cáncer de ovario.

Lea también: Así fue el eclipse solar total del 14 diciembre 2020 (+video)

“La quimioterapia me está haciendo mucho daño, las venas las tengo muy duras, tanto que no puedo mover ni mis brazos y tomé la decisión de no recibir más tratamiento de quimioterapia por ahora”, reveló en una entrevista que concedió al programa Sábado en la noche de Globovisión.

Josemith Bermúdez destacó que estaba recibiendo una terapia “auxiliar” para combatir la enfermedad.

Ante esto este lunes 14 de diciembre la actriz, publicó por medio de su cuenta de la red social Twitter un desgarrador mensaje, «Soy tan cobarde que no puedo ni quitarme la vida a pesar de mi sufrimiento».