El cineasta Steven Spielberg renunció a dirigir Indiana Jones

EE.UU.-El cineasta Steven Spielberg renunció a dirigir la nueva película de “Indiana Jones” por primera en los 39 años de historia de la franquicia de aventuras, que alcanzará en 2021 su quinta entrega.

De acuerdo con una exclusiva de la revista Variety publicada el miércoles, Spielberg seguirá vinculado al proyecto como productor pero cederá el testigo de la dirección a James Mangold, que recientemente estrenó la película nominada al Óscar “Ford v Ferrari”.

Fuentes cercanas a Spielberg indicaron que la decisión la ha tomado el cineasta personalmente con el objetivo de aportar una nueva mirada a la franquicia y atraer a una generación más joven.

Sin embargo, Harrison Ford, el protagonista de la franquicia de aventuras desde 1981, seguirá en el proyecto.

De hecho el actor se ha referido a “Indiana Jones 5” recientemente durante varias entrevistas promocionales por la película “The Call of the Wild”, en las que aseguró que comenzará a preparar el rodaje de la nueva entrega en “aproximadamente dos meses”.

Por su parte, no se trataría de la primera vez que el director Mangold toma las riendas de un proyecto ya existente, pues se sumó de forma tardía a la dirección de la cinta “Logan” (2017), de la franquicia “Wolverine” consiguiendo un gran éxito en taquilla -619 millones de dólares recaudados- y una nominación al Óscar al mejor guión adaptado.

Aún sin título definitivo, “Indiana Jones 5” será la continuación a la saga de aventuras ideada por George Lucas (“Star Wars”) y dirigida, hasta ahora, por su amigo Spielberg.

Spielberg drigió la saga hasta el año 2008

Después de tres entregas estrenadas en la década de 1980 (1981, 1984, 1989), “Indiana Jones” regresó en 2008 con “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, que se convirtió en el filme más taquillero de la saga.

La nueva entrega, pilotada por Disney, se anunció en 2016 con un estreno previsto en 2019, pero tuvo que retrasarse hasta 2021 por dimisiones y diferencias en el equipo de guionistas.

