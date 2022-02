El cantante Harry Styles arribó a sus 28 años rebosante de éxito

Tras formar parte de una de las boy band más exitosas de todos los tiempos: One Direction, Harry Styles emprendió una carrera como solista que ha sido bastante fructífera

El cantante, compositor y actor británico Harry Styles está de cumpleaños este primero de febrero, una fecha que no puede ser ignorada.

Tras formar parte de una de las boy band más exitosas de todos los tiempos: One Direction, el joven artista emprendió una carrera como solista que ha sido bastante fructífera. Comenzó su viaje en solitario en 2017 con la publicación de su álbum homónimo, el cual fue bien recibido por la crítica.

De ese disco lanzó como primer sencillo promocional el tema «Sign of the Times», que llegó al puesto número 1 en el Reino Unido y al 4 en los Estados Unidos. Canciones como «Kiwi», «Sweet Creature» y «Two Ghosts» fueron otras de las canciones destacadas de esa producción.

Harry Edward Styles demostró aptitudes para la música desde su infancia, y de hecho, formó una banda escolar llamada White Eskimo junto a sus amigos.

Tras audicionar en solitario, cantando a capella un tema de Stevie Wonder, para el certamen televisado «The X Factor» (su madre lo inscribió en secreto), fue elegido por el jurado que destacó que podría llegar a ser «un gran cantante». Al no coneguir avanzar en las rondas posteriores, un miembro del jurado sugirió formar un grupo con otros adelescentes: Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. La creación del grupo se hizo realidad y este fue su primer paso a lo que sería el máximo estrellato.

Con su llegada a las 28 primaveras, enumeraremos otras atractivas curiosidades sobre este fabuloso artista.

Harry Styles compuso temas para sus colegas

Si para algo es bueno el cumpleañero de hoy es para ser encantador, así son las canciones que compuso para Ariana Grande y Michael Bublé que emanan sensibilidad, melancolía y ternura al escucharlas.

Para la intérprete de «7 Rings», el también empresario coescribió «Just a Little Bit of Your Heart» junto al letrista Johan Carlsson. En 2014 la estrella estadounidense dijo a MTV que lloró la primera vez que escuchó la canción, incluida en su álbum «My Everything».

Igualmente, Harry Styles cantó esta composición en su gira de 2021 «Love on Tour» (que aún tiene fechas para 2022). Igualmente, es la mente creativa detrás de «Someday«, sencillo colaborativo entre Michael Bublé y Meghan Trainor.

Su glamour lo llevó lejos

El vocalista de «Watermelon Sugar» hizo historia al convertirse en la primera persona del género masculino en aparecer en la portada de Vogue solo.

Fue para la edición de diciembre de 2020 de la prestigiosa revista cuando el nacido bajo el signo de acuario cambió las reglas del juego y además, desafió las normas del género al lucir un vestido en la sesión de fotos.

Para nadie que simpatice con el cantante es un secreto su irreverencia e incomparable sentido de la moda al vestir. Es importante mencionar que es un consentido de Gucci, pues ha protagonizado varias campañas de moda de la firma italiana, (por primera vez en 2018) y le han hecho varios atuendos personalizados.

Prometedora carrera en el cine

Tras debutar en la actuación en el filme de Christopher Nolan «Dunkerke» en 2017, Harry ha continuado abriéndose camino en Hollywood. Para el drama bélico, el intérprete personificó a Alex, un joven soldado bastante egoísta y obstinado que es capaz de cualquier cosa por preservar su vida.

Igualmente, hizo una breve aparición en el filme de Marvel «Eternals» como Starfox, hermano de uno de los villanos de la franquicia, Thanos, su personaje es único en su especie por sus poderes, se espera que vuelva a aparecer en el Marvel Cinematic Universe (MCU) próximamente.

De la misma manera, se puso a la orden de su novia, la actriz y directora Olivia Wilde para el thriller psicológico «Don’t Worry Darling», que estrenará en septiembre de 2022. También es el protagonista de «My Policeman», película romántica que todavía no tiene fecha de estreno y que se verá en la plataforma Amazon Prime.

Adicto a la tinta

Al igual que muchos de sus colegas, Styles es todo un fanático de la tinta, según la revista GQ, los fans del susodicho estiman que su ídolo tiene 56 tatuajes.

Algunos de los más notables son la mariposa gigante que tiene bajo sus pectorales, un par de golondrinas en su pecho y el escrito «17 Black» en su costado izquierdo.