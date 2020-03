Editorial anula la publicación de autobiografía de Woody Allen tras protestas

Woody Allen ya no publicará su autobiografía a través de la editorial Hachette Book Group, luego que esta anulara el contrato, tras las olas de críticas que recaen en el cineasta por supuesto abuso sexual a su hija cuando esta era menor

Hollywood- La editorial Hachette anunció este viernes que no publicará la autobiografía del famoso director de cine Woody Allen, acusado de abusar sexualmente de su hija adoptiva cuando era niña, tras una ola de críticas y una manifestación del personal.

La decisión de Hachette ocurre tras la protesta del único hijo biológico del cineasta, el periodista y escritor Ronan Farrow. Él está convencido de que su padre abusó sexualmente de su hermana Dylan a comienzos de los años noventa.

«Hachette Book Group ha decidido que no publicará las memorias de Woody Allen Apropos of Nothing y devolverá todos los derechos a su autor», dijo Sophie Cottrell, portavoz de la editorial. El lanzamiento estaba previsto para el 7 de abril.

La ex pareja de Allen, la actriz Mia Farrow, denunció el presunto abuso de la hija adoptiva de ambos, Dylan Farrow, en medio de una disputa legal con el cineasta.

Poco antes de la denuncia, Mia Farrow se había separado de Allen al descubrir que este tenía una relación secreta con otra de sus hijas adoptadas, Soon-Yi Previn, 34 años menor que el director. La justicia investigó las denuncias durante meses, pero no halló elementos para juzgar al director de cine por abuso de un menor.

El director de Annie Hall y Manhattan, de 84 años de edad, siempre negó tajantemente las acusaciones. Sin embargo, tras el nacimiento del movimiento #MeToo, Dylan insistió nuevamente en que fue abusada por su padre.

Woody Allen, en la mirada de todos

El jueves, decenas de empleados de Hachette dejaron su lugar de trabajo en Manhattan y salieron a la calle a protestar por la publicación de las memorias. Dylan Farrow dijo el viernes en su cuenta Twitter que nunca podrá agradecer lo suficiente a las personas que arriesgaron su empleo en solidaridad con ella.

«Las palabras nunca podrán describir la deuda de gratitud que tengo con ustedes», tuiteó.

El editor Grand Central Publishing, filial de Hachette, había anunciado el lunes sorpresivamente la compra de los derechos de las memorias del cineasta.

Hasta el martes el jefe ejecutivo de Hachette, Michael Pietsch, defendía la decisión de publicar las memorias. Hay «una gran audiencia» que quiere escuchar la versión de Woody Allen, dijo Pietsch al New York Times.

«La decisión de anular el libro de Allen ha sido difícil», indicó el viernes la portavoz de Hachette.

«Estos últimos días la dirección de HGB tuvo largas discusiones con el personal y otras personas. Tras haber escuchado, llegamos a la conclusión de que mantener la publicación no era posible», agregó.

Ronan Farrow criticó duramente el martes el anuncio de la publicación de las memorias. Dijo que el grupo nunca escuchó la versión de su hermana y anunció que dejaría de publicar en Hachette.

«Hachette no hizo las verificaciones sobre el contenido de este libro», acusó Ronan Farrow.

La editorial, según él, no se puso en contacto con su hermana Dylan, lo cual constituye, dijo, «una falta enorme de profesionalismo». «Esto demuestra falta de ética y de compasión por las víctimas de agresiones sexuales», agregó.

En octubre, Ronan Farrow publicó en Little, Brown and Company -filial de Hachette- el exitoso libro Catch and Kill. El texto es una investigación en la que revela acusaciones de acoso y agresión sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Foto: Agencia