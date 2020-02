Aimee Duff reveló que se alejó de los escenarios porque fue violada tras sufrir un secuestro

Aimee Anne Duffy, de 35 años, usó su cuenta de Instagram para contar a sus seguidores todo lo que sucedió con ella. “Solo puedes imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto. La forma en que lo escribiría, cómo me sentiría después”, inició el texto de la artista

Reino Unido –Duffy, cantante de pop británica, acaba de revelar la razón por la que se alejó de los escenarios hace casi 10 años. La intérprete de “Smoke Without Fire” manifestó que se alejó del mundo de la música porque fue “violada, drogada y mantenida cautiva”.

“No estoy segura de por qué ahora es el momento indicado, ni qué es lo que me hace sentir ansiosa y liberada como para hablar. No puedo explicarlo. Muchos se han preguntado qué me pasó, a dónde me fui y por qué. Un periodista me contactó, encontró la forma de llegar a mí y le conté todo el verano pasado. Él fue muy amable y para mí se sintió muy bien poder hablar”, agregó.

La cantante Duff pidió respeto

“ Por favor sepan que estoy bien y segura ahora. Por supuesto que sobreviví, pero la recuperación tomó tiempo”, manifestó. La cantante contó que en la última década pasó muchos días intentando sentirse mejor y que hoy “el sol brilla” en su corazón nuevamente.

“Se preguntarán por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor y es porque no quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. Me pregunté a mi misma, ¿Cómo puedo cantar cuando mi corazón está roto?. Pero lentamente se fue sanando”, dijo.

Duffy adelantó, además, que en las próximas semanas publicará una entrevista.

“Si ustedes tienen alguna pregunta me gustaría responderlas en esa entrevista, si es que puedo. Tengo un gran amor y un aprecio sincero por todo el cariño que me han brindado en los últimos años. Ustedes han sido amigos, y quiero agradecerles por estar ahí”, expresó.

La cantante pidió que no la busquen y solo le brinden apoyo. “Por favor les pido respeto, todo esto lo estoy haciendo para mí, y no quiero que invadan a mi familia.