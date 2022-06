Disney vuelve a utilizar la imagen de Johnny Depp como Capitán Jack Sparrow

La resolución del juicio por difamación entre Johnny Depp y su exmujer Amber Heard parece haber ayudado al actor a recuperar su reputación. Así lo demuestra Disney, que el pasado fin de semana volvió a utilizar la imagen del actor

Tras conocer la resolución del juicio por difamación entre los grandes de Hollywood Amber Heard y su ex marido Johnny Depp, la reputación del actor aparentemente se ha ido recuperando poco a poco.

Al menos así lo demostró Disney, la cual volvió a utilizar la imagen del Capitán Jack Sparrow en unos de sus espectáculos en Disneyland durante el pasado fin de semana.

El lugar donde se proyectó su rostro se trata del mítico castillo del parque temático Magic Kingdom en Disneyland París, a través de un «show» de luces y fuegos artificiales durante el que también pudieron escucharse algunas de las frases más populares de su personaje.

El conglomerado estadounidense posee los derechos de la saga Piratas del Caribe, una de las más populares en la empresa y la más exitosa en la trayectoria cinematográfica del actor.

A pesar de los beneficios obtenidos a través de ella, Disney decidió desvincularse públicamente de Johnny Depp en 2018, cuatro días después de que Heard le acusara de abusos físicos y psicológicos durante su matrimonio.

Posteriormente ese mismo año, Sean Bailey, jefe de producción de Disney, afirmó que Depp ya no formaba parte de los planes futuros de la franquicia. A pesar de que no atribuyó la decisión a las acusaciones en su contra, todo indicaba que se debía a ello. Asimismo, Disney confirmó la continuación de la saga, a pesar de que no contaría con su protagonista. J

erry Bruckheimer, productor de las películas de Piratas del Caribe, señaló que los dos proyectos de guión para la sexta entrega no incluían a Johnny Depp.

Tras apartar al actor del proyecto, se planeaba otorgar el papel protagonista a un personaje femenino, que aportara a la historia un enfoque totalmente distinto. Bruckheimer afirmaba en unas declaraciones: «Estamos hablando con Margot Robbie. Hay dos guiones en marcha, uno con ella y otro sin ella».

A lo largo del intenso juicio, Johnny Depp dejó claro que siempre había creído que las acusaciones lanzadas contra él fueron el motivo de que la empresa le diera la espalda, y que aquello le hizo sentirse «traicionado».

A través de sus declaraciones, el actor afirmó que no había una cifra en el mundo que hiciera que volviera a interpretar al Capitán Jack Sparrow. Sus palabras exactas fueron: «Nada en este mundo, ni siquiera 300 millones de dólares y un millón de alpacas».

Entre los actos llevados a cabo por Disney que el actor denuncia, destaca el beneficio que se sacó de su personaje a pesar de lo ocurrido: «No sacaron a mi personaje de las atracciones. No dejaron de vender muñecos. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que pudieran encontrar».

Muchos fans reclaman a Disney que rectifique y pida disculpas tras el conocimiento del veredicto dictado por el tribunal de Virginia, que falló en favor del actor.