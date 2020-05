Danna Paola y Ester Expósito se despiden de Élite

Netflix anunció que para la próxima entrega de la serie española no aparecerán los personajes Lucrecia Montecinos, Carla Rosón Caleruega, Nadia Shana, Polo Benavent y Valerio Montesinos. Sus actores dedicaron una palabras a sus seguidores

España – Con un emotivo video, Netflix despidió a cinco de los personajes de Élite: Lucrecia Montecinos, Carla Rosón Caleruega, Nadia Shana, Polo Benavent y Valerio Montesinos, quienes no estarán en la próxima temporada.

El video recopila las escenas más emblemáticas de los actores que interpretan a estos personajes: Danna Paola, Ester Expósito, Mina El Hammani, Álvaro Rico y Jorge López, quienes también aprovecharon para dedicar unas palabras para sus seguidores y hablar sobre su experiencia en la serie.

El último día de clase siempre es el más triste y casi inundamos Las Encinas despidiendo a Carla, Lu, Valerio, Nadia y Polo 💔#ÉliteNetflix pic.twitter.com/wFKHe0ZT5x — Netflix España (@NetflixES) May 19, 2020

“Ester, Danna, Álvaro, Mina y Jorge se despiden de Las Encinas”, así comenzó el clip de más de un minuto que publicó Netflix España.

“Fue un verdadero placer trabajar con ustedes”, destacó Danna Paola en el video, en el video que mostraron sus últimas escenas al lado del elenco que la acompañó a lo largo de tres exitosas temporadas.

“Es un bombón de personaje, que me encantaría ser como ella y que la amo”, dijo entre lágrimas Ester Expósito.

Por su parte, Jorge López y Mina El Hammani dejaron un par de consejos para sus personajes, Nadia Shana y Valerio Montesinos. Mientras que Álvaro Rico dijo que es muy malo para las despedidas.

Antes de que finalizara el video, Danna Paola agradeció al público que los acompañó en esta aventura a lo largo de tres años. Al poco tiempo, los estudiantes de de Las Encinas, colegio privado donde transcurrió la historia de Élite, reaccionaron sobre la despedida de los actores.

“Si Lu y Valerio no vuelven simplemente ya no la veré. Sería dejar ir la magia de la serie, ellos son lo máximo”, “Yo sin Carla no veo nada”, “No nos podéis hacer esto, tío Netflix” o “Es que si ya no están ustedes en Élite, ya no quiero nada”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la serie que se estrenó en 2018.

