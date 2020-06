Cubanos en Miami piden a Netflix tumbar película de Édgar Ramírez

En el mencionado portal hay varias peticiones para esta causa. La más exitosa es la de la activista Bárbara Travieso, que ya tiene más de 13 mil firmas de las 15 mil que piensan recolectar para llamar la atención del streaming y lograr su cometido, “por daños y perjuicios”

EE.UU. – El exilio cubano en Miami emprendió una cruzada para que Netflix baje de su programación la recién estrenada película Wasp Network, que protagonizan el venezolano Édgar Ramírez y la española Penélope Cruz.

En el mencionado portal hay varias peticiones para esta causa. La más exitosa es la de la activista Bárbara Travieso, que ya tiene más de 13 mil firmas de las 15 mil que piensan recolectar para llamar la atención del streaming y lograr su cometido, “por daños y perjuicios”.

Richard Moreno Ramos es otro de quienes abrió en el portal change.org una petición de firmas para que se logre el cometido por considerar que la realización del francés Olivier Assayas es difamadora contra esa comunidad.

«Esta pelicula esta dinigrando y difamando con su contenido a personas y grupos que luchan por una Cuba libre,miles de cubanos tenemos este sentir y queremos y exigimos a Netflix el retiro de esta infame película, exigimos respeto a todos Los seres humanos que hoy no están presentes por culpa de esos espías al servicio de la tiranía castro comunista dentro de EE.UU.» dice el enunciado.

Ambas peticiones hacen hincapié en que la imagen de los espías castristas lesiona los intereses , por cuanto los defiende, mientras, según ellos, a los exiliados los pone como terroristas.

La red avispa, como se conoce en español, es una adaptación del libro The Last Soldiers of the Cold War, de Fernando Morais y cuenta también con la participación de Gael García Bernal, Leonardo Sbaraglia, Wagner Moura y Ana de Armas, la novia de Ben Affleck.

