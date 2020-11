Cristóbal Lander dejó a Paula Bevilacqua «Desvestida y alborotada» (+foto)

Paula detesta a la gente imprudente . De eso tiene muchas anécdotas que contará algún día

Cristóbal ha subido una foto de su esposa Paula en una pose provocativa, sin ropa y revisando su celular. Una seguidora le escribió: «Y la vas a dejar así vestida y alborotada», a lo que él respondió: «Será desvestida y alborotada jajaja».

El actor escribió en ese post: «Yo queriendo ver Netflix y la Sra. Paula se pone a ver su celular así después del baño. ¿Será una indirecta? jajaja yo me voy para el cuarto de los niños», afirmó.

El matrimonio de Paula y Cristóbal es uno de los más estables de la farándula, ya tienen alrededor de 7 años de casados más 2 años y medio viviendo juntos.

La pareja tiene dos hijos quienes salen frecuentemente en sus publicaciones por redes sociales. De igual modo el actor tiene una niña con la actriz Gaby Espino.

Paula ha sido cuestionada en varias oportunidades en cuanto a la procedencia del ingreso familiar, ella ha dicho al respecto, «Sí tenemos trabajo, yo en mis redes sociales, hago publicidad por Instagram, tengo Bevilacqua Space donde vendo marcas de diseñadoras venezolanas y ropa de afuera, muy de mi estilo, muy de mi gusto». Tiene 6 años con la tienda que siempre fue on line y acaba de cumplir 1 año con su espacio físico.

Ha sido sincera en reconocer que se colocó biopolímeros en los glúteos: «El uso de los biopolímeros es muy delicado, los tengo desde los 23 años, no he sentido ningún tipo de molestia, he ido al médico para ver si migraron. No me los voy a extraer, mientras no me molesten, no me los voy a sacar».

«No hago ejercicios de mucho impacto. No tomo sol directo en esa zona, no me siento en lugares muy calientes, no pego los glúteos en zonas muy calientes. Las que tienen biopolímeros, cuídense», recomendó.