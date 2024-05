Courteney Cox siente que Matthew Perry sigue a su lado: «Me visita a menudo»

Cox y Perry interpretaron a los amigos y luego amantes Monica y Chandler en Friends durante una década, de 1994 a 2004. Este mes se cumplen 20 años del final de la serie Friends, The Last One, que Cox conmemoró en su perfil de Instagram

Incluso después de muerto, Matthew Perry sigue estando ahí para Courteney Cox. En una entrevista con CBS Sunday Morning, la estrella de Friends ha hablado de su relación con Perry, fallecido el año pasado a los 54 años.

«Creo que es probablemente uno de los seres humanos más divertidos del mundo», dijo Cox. «Tiene un gran corazón, obviamente luchó ante la dificultad. Estoy muy agradecida de haber podido trabajar tan estrechamente con él durante tantos años. Me visita mucho, si creemos en eso».

Cox y Perry interpretaron a los amigos y luego amantes Monica y Chandler en Friends durante una década, de 1994 a 2004. Este mes se cumplen 20 años del final de la serie Friends, The Last One, que Cox conmemoró en su perfil de Instagram. «Han pasado 20 años desde el final de la serie Friends», escribió.

«No sé cómo pudimos actuar entre tantas lágrimas. Siempre agradecida».

En la entrevista de promoción de la nueva línea de artículos para el hogar de Cox, Homecourt, el reportero de CBS Sunday Morning Jonathan Vigliotti ha explicado que Cox es una persona espiritual, lo que le ha llevado a Cox a hablar de su conexión permanente con sus padres fallecidos, Richard Lewis Cox y Courteney Copeland, así como con Perry. «Hablo con mi madre, mi padre, Matthew. Siento que hay muchas personas que, creo, nos guían», contó. «Siento que Matthew está por aquí, seguro».

El 28 de octubre de 2023, Perry, que luchó durante años contra el consumo de drogas y alcohol, fue declarado muerto después de que apareciera sin vida en la bañera de hidromasaje en su casa de Pacific Palisades, California.

La autopsia determinó que la muerte de Perry había sido accidental y que había fallecido por los «efectos agudos de la ketamina», pero también por ahogamiento, enfermedad coronaria y los efectos de un fármaco, la buprenorfina, utilizado para tratar el trastorno por consumo de opiáceos.

Tras la muerte de Perry, Cox rindió homenaje a Perry junto a sus compañeros de reparto en Friends, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc. «Todos estamos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew», dijeron en un comunicado conjunto a People. «Éramos algo más que compañeros de reparto, somos una familia». Cox honró a Perry de forma individual publicando en Instagram un fragmento de la icónica escena en la que se revela por primera vez que Monica y Chandler durmieron juntos.

«Se suponía que Chandler y Monica iban a tener una aventura de una noche en Londres. Pero debido a la reacción del público, se convirtió en el comienzo de su historia de amor», reveló. «En esta escena, antes de empezar a rodar, me susurró una frase divertida para que la dijera. A menudo hacía cosas así. Era divertido y amable».