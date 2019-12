Estos fueron los conflictos más polémicos entre celebridades del 2019

Las celebridades protagonizaron un variado número de escándalos y peleas en este año desde el reclamo de los reguetoneros en el Grammy Latino hasta la ceremonia del Globo de Oro, caracteriza por nominaciones masculinas

El universo de las estrellas de Hollywood y otras celebridades vivió en 2019 un año particularmente convulso y lleno de enfrentamientos que sacaron a la luz infidelidades, reclamos de igualdad y exigencias por el cuidado del planeta.

Estos son algunos de los escándalos más sonados de este año:

Kardashians vs Jordyn Woods

El clan de las Kardashian, que ahora domina la industria de la belleza y las pasarelas, empezaron febrero con un mediático escándalo familiar.

Medios especializados publicaron que Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, tuvo una infidelidad con Tristan Thompson, el padre de la hija de Khloe Kardashian.

Durante una fiesta, el jugador de baloncesto besó a Woods, quien había sido por años una amiga cercana a la familia de celebridades, desatando una tormenta entre sus miembros que saltó a las pantallas.

En una entrevista con la actriz y directora Jada Pinkett, Woods confirmó que el deportista sí la besó, lo que puso fin a las relaciones del canadiense y la modelo con la familia Kardashian.

Taylor Swift vs industria de la música

En junio, Taylor Swift denunció a través de redes sociales que su antigua disquera Big Records Machine le vendió su catálogo a Scooter Braun, el manager de Justin Bieber y Kanye West, con el que ha tenido problemas durante toda su carrera.

En una publicación, reconoció las dificultades para interpretar sus temas durante su propio homenaje en los American Music Awards (AMAs), donde se le declaró artista de la década 2010-2020.

La joven cantante posee la propiedad de las letras pero no de las grabaciones, por lo que anunció que piensa volver a grabar sus cinco primeros álbumes a partir de noviembre de 2020 para recuperar su música.

Reggaetón vs Grammy Latino

En septiembre, cuando se revelaron los candidatos de los Latin Grammy, varios artistas urb anos arremetieron contra los galardones por la falta de nominaciones al género.

Esta falta de reconocimiento al género urbano causó molestia en artistas como Daddy Yankee y J Balvin, que argumentaron que el reguetón fue muy popular durante el año y se debía distinguir.

A través de las redes sociales, se viralizó el tema con publicaciones de otros cantantes como Anuel AA, Maluma y Karol G.

Al ganar mejor álbum de música urbana, Bad Bunny reclamó que el reguetón forma parte de la cultura latina. También instó a sus colegas a producir música de mejor calidad y a dejar de centrarse en los números.

Jane Fonda vs política climática

Octubre fue el mes en el que la icónica actriz de Hollywood Jane Fonda protagonizó una dura lucha contra la crisis climática al formar parte de varias manifestaciones de activistas.

Fonda fue arrestada al menos cuatro veces al protestar todos los viernes frente al Congreso de Estados Unidos en Washington.

Para ello, la actriz se mudó a la capital estadounidense y fundó un grupo para manifestarse todas las semanas hasta enero de 2020.

Fonda dijo en una entrevista con Efe que está evitando una quinta detención, por los compromisos actorales que mantiene y porque, si es capturada de nuevo, tendrá que pasar una noche en prisión.

La intérprete de 81 años de edad, que tiene una larga trayectoria en activismo, invitó a otras celebridades a participar en las protestas.

Selena Gómez vs Justin Bieber

También en el décimo mes del año, la cantante Selena Gómez lanzó dos canciones que parecen hacer alusión a su antigua relación con Justin Bieber, justo en el mismo momento en el que el canadiense se casó con la modelo Hailey Baldwin.

Frases como: “En dos meses reemplazaste nuestro nosotros, como que fue fácil. Me hizo pensar que me lo merecía, en la parte más dura de mi recuperación”, alimentaron las interpretaciones de los fans de la artista, quienes conocen bien la cronología de su relación con su ex novio.

Selena Gómez y Bieber mantuvieron una relación con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018, hasta que el músico anunció en julio de ese año que le propuso matrimonio a Baldwin, justamente dos meses después de terminar con Gómez.

Globos de Oro vs actrices y directoras

Tras el anuncio de las nominaciones a los premios Globos de Oro, las mujeres del medio objetaron la falta de menciones a cintas hechas o protagonizadas por mujeres, en una larga tradición de la Academia de resaltar historias masculinas.

Asimismo los galardones de 2019, que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), fueron los primeros tras la histórica edición del año anterior, en la que prácticamente toda la comunidad del cine y la televisión se vistió de negro para denunciar el acoso sexual a las mujeres.

Natalie Portman sorprendió entonces con una frase al presentar, junto a Ron Howard, el Globo de Oro a la mejor dirección: “Y todos los hombres nominados son…”.

