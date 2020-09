¡Con todo! Kiara responde fuertemente ante las críticas

View this post on Instagram

¡Mis queridos chicuelos!… Acá estamos, creando y trabajando en ciertas actividades y sorpresas para ustedes y de las que ¡pronto! tendrán más detalles. 🤩 Aprovecho la ocasión para extender un especial agradecimiento a mis amigos de @importadoraplata por sus obsequios y por su atención personalizada… Obsequios súper útiles y prácticos, sobre todo en éstos tiempos en donde nos ha tocado realizar entrevistas y muchas actividades de la comunicación desde nuestras casas 🏡 y requeríamos que la iluminación fuese la más acorde, óptima y adecuada. Visiten sus redes sociales y disfruten de la extensa gama de productos y accesorios que tienen para todos ustedes… @importadoraplata @importadoraplata