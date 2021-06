BTS festeja 8vo. aniversario de No More Dream, el MV que inició todo (con video)

El 11 de junio de 2013 (12 del otro lado del mundo) a través de la plataforma de YouTube se estrenó el primer MV oficial de BTS con la canción ‘No More Dream‘. Este sería el tema principal del álbum debut de la agrupación llamado ‘2 COOL 4 SCHOOL’, el cual inició la carrera de estos idols de la industria del K-pop.

El material discográfico de BTS es la primera parte de la trilogía escolar que los cantantes y rapero más tarde explotarían con nuevas entregas y más música.

Tras el estreno del video de No More Dream, V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope se presentaron en el programa musical M!Countdown y días después lanzaron el MV We Are Bulletproof Pt2 como parte de sus canciones debut.

BTS y ARMY festejaron 8 años desde el debut de la boy band con ‘No More Dream’

Este 2021, el clip de No More Dream ya superó los 200 millones de reproducciones, además de ser la poderosa canción con la que Bangtan Sonyeondan debutó, el MV se convirtió en uno de los favoritos de ARMY por los looks rudos y el estilo Hip Hop.

La coreografía bien coordinada, las vueltas por los aires, el autobús escolar amarillo, los abs de Jimin, los lentes de Taehyung, el rap de J-Hope, RM, Suga, los encantos de Jin y Jungkook posicionaron a No More Dream como una de las eras más memorables de los idols.

A 8 años de su estreno, en redes sociales y otras plataformas online, ARMY de todo el mundo festejó el debut de los nominados a los Premios GRAMMY con varios hashtags que lideraron las listas de tendencias en varias regiones.

Con #8YearsWithNoMoreDream y #8YearsToInfinityWithBTS, los internautas celebraron con mensajes sobre lo especial que el tema era para ellos y otros momentos que marcaron la exitosa trayectoria de la agrupación liderada por RM.

Jin y V podrían trabajar juntos en un nuevo K-drama médico, ¿podrían regresar al mundo de la actuacion como equipo?