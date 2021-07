Britney Spears vuelve a la Corte: quién es quién y qué pelean

Por el caso de Britney Spears, la audiencia de este miércoles será a distancia y cada una de las partes defenderá su postura e intereses ante la corte

Tres semanas después de los dramáticos comentarios de Britney Spears en la Corte condenando la tutela que ha controlado su vida por 13 años, una juez de Los Ángeles y otras personas con poder legal sobre la estrella pop estarán en una audiencia hoy miércoles para tratar las consecuencias.

Las declaraciones de Spears generaron la dimisión de su abogado de oficio, la resignación de una empresa de gestión patrimonial que debía supervisar sus finanzas y una lluvia de acusaciones entre su padre y un curador profesional quién es culpable de las circunstancias legales que, según Spears, son «abusivas» y deben terminar.

No se espera que Spears vuelva a hablar en la audiencia de esta tarde, en la que todas las partes participarán a distancia, pero podría intervenir mientras busca contratar un abogado de su elección.

En la audiencia del 23 de junio, en sus primeras palabras públicas en la Corte sobre este tema, Spears dijo que ella había sido forzada a tomar medicamentos y a utilizar un dispositivo intrauterino de control de natalidad, que no se le permitía casarse con su novio y que ella quería ser dueña de su propio dinero.

«Sólo quiero mi vida de vuelta», dijo Spears.

Jamie Spears y Jodi Montgomery: los tutores de Britney Spears

Britney criticó duramente a su padre, quien ha tenido la tutela de sus finanzas y también tuvo críticas más comedidas con Jodi Montgomery, la profesional designada por el tribunal para la tutela de su persona, supervisando decisiones personales.

Jamie Spears dijo en una presentación legal que la Corte necesita investigar las acusaciones y el papel de Montgomery, señalando que la vida personal de su hija había estado fuera de su control desde que renunció como tutor de su persona en 2019, un papel que había desempeñado por 11 años.

Se opuso a la solicitud de Montgomery de dinero para seguridad por las recientes amenazas de muerte, diciendo que ha sufrido amenazas similares durante años.

Montgomery niega impidieran a Britney Spears casarse o que la hayan forzado a usar un dispositivo de control natal.

Arremetió contra James Spears, diciendo que Britney Spears no ha expresado ningún deseo de sustituirla como lo ha hecho con su padre.

Montgomery dijo estar comprometida con permanecer en el trabajo y está poniendo en marcha un plan de atención para poner fin a la tutela, algo que, según ella, James Spears no ha expresado ningún deseo por hacer.

«El Sr. Spears como tutor de la herencia, y la Sra. Montgomery, como tutora de persona, deberían estar trabajando como equipo para garantizar que se cumplan los intereses superiores de la Sra. Spears, que encuentre el camino de la recuperación y la finalización de la tutela, y que viva la mejor vida que sea posible», dijo Montgomery en su presentación ante el tribunal.

«En lugar de eso, el Sr. Spears ha decidido que es tiempo de empezar a señalar con el dedo y atacar mediáticamente… El ataque del Sr. Spears y su nueva estrategia de ‘no fui yo’, después de ser su único o co-conservador más de 13 años, no deja otra opción a la Sra. Montgomery que defenderse».

A pesar de que ha trabajado casi dos años, el estatus de Montgomery es técnicamente temporal. Parecía que estaba en camino a ser nombrada permanentemente después de los acontecimientos recientes.

Samuel Ingham III y Bressemer Trust: los retirados

Britney Spears seguirá siendo representada en la audiencia de hoy miércoles por el abogado designado por el tribunal, Samuel Ingham III, quien presentó documentos las semana pasada diciendo que renunciaba, tan pronto ella encontrara un nuevo defensor, lo que ella dijo en la audiencia de junio que quería.

The Bessemer Trust, una empresa financiera que Spears buscó para remplazar a su padre el año pasado, pero que solo fue designada a trabajar junto a él, también se retiró de la tutela la semana pasada diciendo que no quería participar en un acuerdo legal que su clienta no quería.