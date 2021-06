Britney Spears pide a la justicia de EEUU poner fin a la tutela de su padre #FreeBirtney

La icónica princesa del pop Britney Spears le pide a un tribunal que ponga fin a los 13 años de tutela de su padre James Spears, informaron medios locales

El miércoles, la artista de 39 años pronunció un emotivo discurso de más de 20 minutos en una corte, tratando de sensibilizar a la jueza Brenda Penny de la necesidad de levantar la medida.

“Señora, he trabajado desde que tenía 17 años. No puedo ir a ningún lado a menos que me encuentre con alguien cada semana en una oficina. Realmente creo que esta tutela es abusiva, pero señora, hay mil tutelas que son abusivas también. Quiero terminar con la tutela”, expresó la cantante, citada por la cadena CNN.

La jueza aún no tomó ninguna decisión al respecto.

Britney Spears, una de las cantantes más populares del mundo a principios del siglo XXI, enfrentó problemas de salud mental, así como adicciones a las drogas y al alcohol luego de un divorcio a fines de la década de 2000.

En el año 2008 su padre James Spears fue nombrado como tutor legal calificado para administrar la fortuna y negocios de la cantante, así como decidir sobre la vida de la artista, sus dos hijos, y sus decisiones de vida, una medida que después se transformó en indefinida.