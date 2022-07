Brad Pitt fue visto usando falda en Europa

Se le veía sonriendo frente a las cámaras mientras utilizaba también una camisa de lino rosa, una chaqueta de color marrón y unos lentes oscuros para combinar con su atuendo

El actor estadounidense, Brad Pitt causó furor una vez más al presentarse a la alfombra roja de su nueva película vistiendo una camisa, una chaqueta, una falda, unas botas y unos lentes oscuros.

Algo que ha marcado la carrera de Brad Pitt sin duda ha sido su sentido de la moda, y es que el actor ha sido etiquetado como uno de los más guapos del mundo a pesar de su edad, pero esta vez sorprendió al mundo al presentarse en la alfombra roja de su nueva película «Bullet Train» vistiendo una falda y unas botas.

A Brad se le notó bastante cómo y tranquilo en dicha alfombra roja que se llevó a cabo en Alemania. Se le veía sonriendo frente a las cámaras mientras utilizaba también una camisa de lino rosa, una chaqueta de color marrón y unos lentes oscuros para combinar con su atuendo.

El actor estadounidense causó bastante revuelo en las redes sociales y hubo muchas opiniones por parte de los internautas, unas a favor de cómo estaba vestido Pitt y otros comentarios en contra.

«Le sienta bien todo», «impresionante como siempre», «pues no me gusta aunque sea Brad Pitt», «ridículo» , «no me gusta ese look», estos fueron algunos de los comentarios que se pueden encontrar en las redes sociales en donde nos podemos dar cuenta de la gran variedad de opiniones.