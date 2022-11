Astrid Carolina Herrera y «Lo que no te dijeron del sexo»

La Miss Mundo 1984 nos lleva de la mano por este monólogo hilarante, irreverente y desenfadado acerca de lo que más nos gusta en la vida… o casi

El pasado sábado 5 de noviembre Maracaibo tuvo la oportunidad de disfrutar de un show con clase, aún cuando el tema pueda resultarle escabroso a algunos, ACH nos entretuvo con su monólogo «Lo que no te dijeron del sexo», en el hermoso y emblemático Teatro Baralt de nuestra Ciudad, una descripción tragicómica de los sinsabores que se pueden degustar a través de los meandros de la vida sexual, sobre todo la de las personas casadas.

No solo fue el monólogo, la hermosa Astrid también interactuó con el público, bajó del escenario, hizo preguntas discretas e indiscretas, escogió a sus «victimas» y las subió al escenario para hacerlas bailar al son del soundtrack de la película «9 semanas y 1/2», con lo que pudimos apreciar la desenvoltura y desaforada sensualidad de algunas y la cómica pero ágil pesadez de otros. La entrevistamos para nuestros queridos lectores.

Astrid, háblenos de esta y de su próxima obra de teatro, de qué trata, qué la inspiró a escoger ese tema, de dónde obtiene las ideas para la trama?

Decirte el tema de la próxima obra de teatro sería como revelar demasiado antes de tiempo, porque es una obra que todavía está en proceso, pero de qué parte obtengo las ideas? De la cotidianidad, uno de repente ve una situación que le parece llamativa, que le parece graciosa o que le interesa como tema, entonces ahí uno se sienta a plasmar esas ideas y a crear un espectáculo de esa situación cotidiana.

De repente puede no ser tan cotidiana , puede haber un evento muy importante que haya pasado en el entorno de uno, que sea público y notorio y entonces uno se puede inspirar en esa idea para escribir; yo creo que las ideas pueden fluir no sólo del entorno cercano, sino de cualquier noticia importante que a uno le llega al corazón, como para plasmarla en letras.

Qué ha hecho Astrid Carolina Herrera desde que se convirtió en Miss Mundo hasta el día de hoy?

La respuesta a esa pregunta es muy larga, porque son más de 30 años de carrera artística, además de haber sido Miss Mundo hace 38 años, entonces imagínate, contar todo lo que he hecho… pero en resumidas cuentas, es público y notorio que me convertí en una actriz en Venezuela, que he tenido la oportunidad también de trabajar en otras fronteras, como Colombia, México y Estados Unidos, luego obviamente comienzo a incursionar en todo lo que es el teatro, la producción y la dirección y actualmente también estoy desarrollando una línea de ropa, una marca, mi marca, ACH… y bueno, estamos en eso.

Cuándo y dónde se presentará su próxima obra? Cuántas funciones hará?

Obviamente no podemos hablar de funciones del próximo espectáculo, porque está en proceso de creación, lo que sí te puedo comentar es que “Lo que no te dijeron del sexo” sigue girando, gracias a Dios, el 10 nos vamos a presentar en Caracas, el 19 en Mérida, el 24 en Valencia y estamos por cerrar una próxima fecha en diciembre.

Qué planea Astrid Carolina Herrera para el futuro?

Bueno, yo creo que lo más importante que yo puedo planificar para el futuro es tratar de ser feliz cada día, un paso a la vez, obviamente tengo muchos sueños, tengo ganas de escribir muchas cosas, pero un paso a la vez, por lo pronto creo que lo más inmediato que quiero hacer es solidificar la marca de mi ropa… y obviamente seguir actuando en el teatro!

Qué mensaje le quieres dar a los youtubers y a los tictokers que subestiman a la radio, la prensa, la televisión y el teatro?

Bueno mi amor, que le puedo decir a la gente que subestima a la prensa, la televisión y la radio? No tengo nada que decirle, porque no va a tener la capacidad para procesar la respuesta que le voy a dar, así que prefiero dejarlo de esa manera.

Gracias Astrid!

Salvador Fazio